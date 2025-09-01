Adeus Dani, boa sorte

La mayoría de los humanos conocen la historia aunque sea por referencias, incluso hay muchos que la hemos estudiado como asignatura o por curiosidad, aunque son cada vez menos los que han aprendido de ella. A Dani Rodríguez, todavía jugador del Mallorca, nadie le ha contado que hace dos siglos Napoleón Bonaparte ya aconsejó que «una retirada a tiempo es como una victoria».

Para los menos informados nos referimos a un texto publicado por el futbolista en su perfil de Instagram, acompañado de una foto de sus hijos en el Santiago Bernabéu, en el que recrimina a quien corresponda no haber jugado un solo minuto en el Santiago Bernabéu este pasado sábado. Acusa, hemos de suponer que a Arrasate, de no respetar su trabajo lo que rebota como un boomerang porque lo que encierra la acusación en si misma es una monstruosa falta de respeto al trabajo de sus propios compañeros, una falta imperdonable en su condición de capitán.

Ya he recordado en varias ocasiones lo que me explicó Vicente Engonga tras colgar sus botas: «no es la resistencia física ni la velocidad de tus piernas, lo que te retira es la pérdida de rapidez mental». Antes de reivindicar su status, el bautizado por la afición, hoy desengañada, Tigre de Betanzos, debería repasar los vídeos de sus últimas actuaciones incluidos los de la pasada temporada, por si aprecia en su proceder algo de lo que sugiere su veterano colega de profesión.

No cabe el «calentón» del momento como atenuante de esa flagrante falta de compañerismo toda vez que, ya emitido el mensaje de marras, el gallego bloqueó todas las respuestas o comentarios que pudieran llegar en la misma red social. Sabía lo que hacía aunque los demás no sepamos por qué. Una forma muy burda de poner punto final a una carrera reconocida, de agradecer al club el regalo de