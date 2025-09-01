Maffeo-Larin: últimas 24 horas para que dejen el Mallorca…o se queden

Maffeo y Larin entran en el día D sin haber conseguido su propósito de encontrar un equipo que les permita abandonar el Mallorca, tal y como era su deseo. No han llegado ofertas serias ni por el catalán ni por el canadiense, pero sus representantes están peinando el mercado en busca de una propuesta de última hora. El club ve «muy complicadas» sus salidas, pero hasta que se cierre la ventana veraniega de fichajes todo es posible. El Mallorca también tantea la cesión de Sheraldo Becker, el extremo de la Real Sociedad, pero hay pocas opciones.

Hoy, lunes 31 de agosto, se echa definitivamente el telón al mercado y no se esperan en la isla demasiados sobresaltos. El Mallorca, de hecho, encara la jornada pensando que tanto Larin como Maffeo van a seguir aquí, lo que significa que de inmediato se pondrán a las órdenes de Arrasate como dos jugadores más de la plantilla, aunque en el caso del canadiense no será esta semana, ya que ha sido convocado por su selección.

No es desde luego el escenario que querían ni los jugadores ni el club, y por eso ambas partes van a apurar lo que queda de mercado en busca de una solución de última hora. Maffeo tuvo una oferta del Atlético Mineiro, pero fue insuficiente, mientras que por Larin no ha habido nada en realidad tangible, sólo tanteos que, hasta ahora, no han desembocado en nada.

La sorpresa podría llegar desde la Segunda División, donde está habiendo mucho movimiento en estas últimas horas. El mallorquín Javi Llabrés, que además acaba contrato en junio próximo, es un jugador muy cotizado en la categoría y el Eibar es uno de los equipos que le van detrás. También Jan Salas y Marc Doménech tienen mucho mercado. El Mallorca, de hecho, le dijo al Ceuta que no a una cesión de Marc porque estaba convencido de que Larin se marcharía. Ahora la situación puede cambiar y si el canadiense se queda eso puede significar que el delantero mallorquín sale a préstamo para que pueda tener minutos.