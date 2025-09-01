Gastan 1.300 euros en luz en menos de un mes y la propietaria no da crédito al descubrir el aparato que lo consumía

Una propietaria de un alojamiento turístico se ha encontrado una factura de luz de 1.300 euros después de que unos inquilinos se hospedaran durante alrededor de tres semanas. Los huéspedes generaron este gasto exacerbado después de instalar 10 ordenadores destinados a la minería de criptomonedas, con la que obtuvieron un beneficio cercano a los 86.000 euros durante este espacio de tiempo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la noticia de la factura de la luz que ha dado la vuelta al mundo.

La noticia viral de la semana ha ocurrido en Estados Unidos y ha sido relatada por su protagonista en las redes sociales. Ella es una propietaria de un alojamiento turístico que se ha encontrado con una factura de luz de 1.300 euros generada por unos huéspedes que estuvieron en su domicilio poco más de dos semanas. Lo que en un principio hacía indicar que eran unos inquilinos que iban a pasar unas vacaciones largas en su Airbnb, al final derivó en una instalación informática como si de una empresa profesional se tratara.

Los huéspedes en cuestión plantaron dentro de la vivienda 10 ordenadores de última generación destinados a la minería de criptomonedas. Estos ‘mineros’ estuvieron alojados en este Airbnb durante al menos tres semanas y durante ese periodo de tiempo generaron un beneficio de cerca de 86.000 euros, según han informado medios locales. Eso fue para su bolsillo y para el de la propietaria un gasto en la factura de la luz de 1.300 euros, a lo que hay que sumar 200 más por lo que generé la carga de un coche eléctrico al espacio destinado a la carga que tenía habilitado en su emplazamiento turístico. Lógicamente, estas cifras han dado la vuelta al mundo y la regente del alojamiento turístico ha dado su versión de los hechos a través de TikTok.

Reclama la factura de la luz

La propietaria ha relatado que no presenció nada extraño hasta que se encontró con los altos dígitos de la factura de la luz. Una vez recibido el susto, fue a las cámaras situadas fuera del alojamiento por motivos de seguridad y detectó cómo los huéspedes salían con todos los equipos destinados a la minería. Como han informado desde Estados Unidos, un ordenador de alto rendimiento puede generar un consumo extra de 600 vatios y que estos diez ordenadores durante diez horas al día podrían generar un consumo de 230 euros.

Así que ante esta situación la propietaria del alojamiento decidió poner una reclamación a Airbnb y finalmente la empresa le ha dado la razón: los ‘mineros’ de criptomonedas tendrán que hacerse cargo de la factura de la luz, cerca de 1.500 euros, que generaron en las apenas tres semanas en las que estuvieron de ‘vacaciones’ en este emplazamiento.

Desde Estados Unidos también han informado que, pensando en posibles problemas futuros y con el objetivo de curarse en salud, la propietaria ya ha establecido varias cláusulas en su contrato que obligarán a los ‘mineros’ de criptomonedas a hacerse cargo de los sobrecostes en el recibo de la luz y también a los usuarios que engorden el gasto cargando el vehículo eléctrico en el espacio que hay a disposición para ello.