Jaume Munar, ante el partido más importante de su vida

Jaume Munar está hoy ante el partido más importante de su vida. El tenista mallorquín, de 28 años, se enfrentará al italiano Lorenzo Musetti, décimo cabeza de serie, por una plaza en los cuartos de final del US Open. Munar nunca ha llegado a estas alturas de un torneo del Grand Slam -de hecho su techo habían sido siempre las segundas rondas-, pero ahora tiene una oportunidad única que no quiere desaprovechar. De hecho, este mismo año ya ha derrotado a Musettti en Hong Kong. «Creo que puedo ganarle, creo que puedo seguir mejorando», ha dicho el mallorquín en las horas previas a un choque que puede marcar su carrera.

Munar viene de arrasar al belga Bergs en tercera ronda el pasado sábado (6-1, 6-4, 6-4), una victoria que le ha garantizado ya que en el peor de los casos abandonará Nueva York en el puesto 37 del ranking ATP, mejorando sensiblemente la posición 44 en la que entró o la 62 en la que estaba a principios de año. «Me siento muy feliz por haber llegado a la segunda semana de un Grand Slam, algo que no había conseguido nunca», reconoce el mallorquín, que explicó que el partido de este lunes va a depender «de muchos detalles. Siento que con mi nivel de tenis le puedo superar, pero van a entrar en juego muchos factores y todo tiene que darse bien».

El choque entre Musetti y Munar está programado para que empiece a partir de las 20.30 horas. En cuanto al italiano, viene de derrotar en la anterior ronda a su compatriota Flavio Cobolli, que no le dio demasiada resistencia, ya que le dobleó con facilidad 6-3 y 6-2 antes de que se retirara en el último set, con 0-2, por problemas físicos. Musetti llegó a semifinales de Roland Garros y puso en serios aprietos a Carlos Alcaraz, dominando su partido por dos sets de diferencia, aunque acabó cayendo al final.