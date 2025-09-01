Madrid lo confirma: lo que va a pasar con el concierto de Henry Méndez tras su polémica por decir que odia a los «rojos»

Henry Méndez actuará el próximo 14 de septiembre en las fiestas de Villa de Vallecas. El Consistorio ha confirmado el concierto del cantante de reguetón, que hace unos días gritó «odio a los rojos» durante una de sus actuaciones. Desde el ayuntamiento han dejado claro que no creen en la cultura de la cancelación y el artista cantará para los madrileños en la segunda semana del mes. El cantante también ha emitido un comunicado en el que se ha visto obligado a pedir perdón. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la polémica con Henry Méndez.

Henry Méndez lleva en el foco de la polémica desde que el pasado 20 de agosto gritara «odio a los rojos» en un concierto celebrado en el Starlite de Marbella. Las palabras del cantante dominicano se hicieron virales y la izquierda ha rabiado pidiendo la cancelación de los conciertos del artista en España, principalmente en Madrid, donde es uno de los cabezas de cartel el próximo 14 de septiembre en las fiestas de Villa de Vallecas. A pesar de que la oposición en el ayuntamiento de la Capital ha pedido la cancelación del concierto, desde el consistorio han sido claros: Henry Méndez actuará en Vallecas.

“Yo no soy socialista, odio a los rojos, vota a Abascal, vota a Mariano Rajoy, vota a quien te dé la gana». Estas fueron las palabras de la polémica de Henry Méndez que le obligaron a pedir perdón acto seguido y que le costó la cancelación de un concierto que tenía programado en la ciudad de Elda. Desde el PSOE de Madrid han querido hacer lo propio acogiéndose a la ideología del barrio. «Pedimos su cancelación únicamente porque presume de odiar a los rojos, un insulto al 54% de vallecanos que votaron izquierdas», pidió Ignacio Benito desde el ala socialista.

José Fernández, concejal del Partido Popular de Políticas Sociales, confirmó que Henry Méndez actuará en Vallecas y también puso como ejemplo a otros cantantes que no fueron cancelados en su día por sus ataques al PP. «No creemos en la cultura de la cancelación», afirmó antes de dejar claro que: «Ha habido otras desafortunadas declaraciones donde se ha dicho que todo aquel que votaba al PP era fascista o donde se ha acusado al Partido Popular de un golpe de Estado». «La cultura es otra cosa, yo creo que hay que leer de todo», afirmó.

El comunicado de Henry Méndez

Con todo, Henry Méndez ha querido emitir un comunicado a través de las redes sociales en el que ha pedido perdón a los que se hayan sentido agraviados por sus declaraciones y también se ha amparado en su libertad de expresión para poder hacer manifestaciones en público. «Después de todo lo acontecido en estos días y lo difundido en los medios de comunicación, me veo en el compromiso y la obligación de emitir este comunicado», comienza diciendo en la misiva publicada el pasado jueves 28 de agosto.

«En primer lugar, me gustaría aclarar que no guardo odio ni rencor en mi corazón para nadie, independientemente del color de la piel, de la religión, de la condición sexual, ideología o nacionalidad. Simplemente, intenté parar una situación que se viene sucediendo en innumerables eventos de índole musical, donde se repiten cánticos de odio al presidente del país que, para mí, son molestos, pues no tolero la falta de respeto a nada ni nadie», explica en el segundo párrafo del comunicado.

Henry Méndez también afirma que «una vez aclarado esto, quiero pedir disculpas a todas las personas que se han sentido agraviadas por el comentario que hace referencia a un color fuertemente relacionado con la postura política». «Por último, se debe tener en cuenta que el vídeo no ha sido publicado en su totalidad, sólo la parte en la que, por lo incómodo de la situación, proferí un desafortunado comentario», dice.

«España es un país libre, maravilloso, con gente heterogénea», aclara antes de acogerse a su libertad de expresión. «Por esas razones debe existir y considerarse la libertad de expresión y la diversidad de opiniones y puntos de vista, siempre desde la óptica de la ética y el respeto», dice. «Para terminar, mi misión social siempre la he tenido clara, expresar opiniones y sentimientos tratando de llegar a lo más profundo del respetable público», finaliza el cantante dominicano.