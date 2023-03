El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este sábado que se siente «muy orgulloso» de no «rendir pleitesía a gobernantes aprendices de autócratas y autócratas que utilizan a su pueblo para mejorar y prosperar ellos», en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se encuentra ahora en Santo Domingo donde va a intervenir en la primera sesión plenaria de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

«No echo de menos reunirme con algunos gobernantes de las naciones hispanas», ha afirmado Núñez Feijóo en un acto del PP dedicado a la comunidad hispana en Madrid, en el que también han participado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

«Yo quiero a la Latinoamérica real que lucha por su pueblo y por su gente, la que no se resigna ante los malos gobernantes y ante la degradación de las instituciones. Una Latinoamérica que educa a sus hijos porque es la llave de la prosperidad y de la libertad», ha lanzado Núñez Feijóo, al tiempo que ha dicho que quiere estar «cerca de las personas que han venido a trabajar a España».

«Queridos amigos, estaré siempre cerca de los que luchan por la libertad y lejos de los que la amenazan y la conculcan y os aseguro que me comprometo a ser el presidente de todos los hispanos en España, de todos», ha proclamado el presidente del PP en un acto que ha tenido un carácter eminentemente festivo y que ha estado amenizado por actuaciones de distintos artistas hispanos como Henry Méndez.

Feijóo ha insistido en que trabajará por «toda la hispanidad» en España y ha asegurado que no defraudará. «Yo no creo en la política de bloques, sino de puentes, no creo en la política de muros, sino de darse la mano, mirarse a los ojos y seguir adelante», ha asegurado.

«El cambio que necesita España es abandonar las trincheras y la crispación y unirse en el camino del futuro de esta gran nación, hay que unir a todos los que creen que una política mejor es posible», ha sentenciado.

Por su parte, Ayuso ha acusado a Sánchez de no querer «a los hispanoamericanos» sino que sólo quiere «sus votos» y de ahí «las nacionalizaciones masivas con intereses espurios, sin pudor».

«Este gobierno de liberticidas ahora quiere aprovecharse de su poder y su falta de escrúpulos para multiplicar las nacionalizaciones, hechas rápido y mal en año electoral, a la desesperada, sin pudor… como lo hacen todo y pretendiendo utilizar al mundo hispano y faltando a la verdad», ha señalado la presidenta madrileña.

Reacción

Las declaraciones de Feijóo sobre Sánchez han causado, según fuentes del Palacio de la Moncloa, «estupefacción» entre la delegación española presente en Santo Domingo.

Las mismas acusan al líder del PP de «ignorancia» e «irresponsabilidad» por sus palabras porque España es, junto con Portugal, «el único país que está presente en la Cumbre Iberoamericana representado por el jefe del Estado y el presidente del Ejecutivo». Además, agregan, la SEGIB, organizadora de esta cumbre, tiene su sede en la capital española y España ha sido el gran impulsor de este foro.