Soy podólogo y éstas son las deportivas que jamás usaría: «Les doy un 0 de 10»

En los últimos meses, las redes sociales se han convertido en un escaparate donde profesionales de diferentes ámbitos comparten su opinión sobre las tendencias que marcan el día a día de millones de personas. Entre ellos destaca el podólogo Manuel Vidal, conocido en TikTok como Podomanu, que ha conseguido gran repercusión gracias a sus análisis claros y directos sobre el calzado más popular del momento. En uno de sus vídeos, no se ha mordido la lengua y ha lanzado una advertencia que no ha pasado desapercibida: hay deportivas que jamás usaría y a algunas les da una nota que resulta demoledora.

El ejemplo más contundente lo encontramos en las célebres Crocs, esas sandalias de goma que triunfan en todo el mundo, a las que el especialista otorga un rotundo «0 de 10». Sus argumentos son tajantes: se trata, según él, de «un calzado demasiado flojo que no sujeta el pie» y que carece de un elemento fundamental para una buena salud podal, la sujeción en el talón. «Ni se os ocurra usarlas para caminar mucho», advierte sin rodeos, subrayando el riesgo de sobrecarga o lesiones si se convierten en una opción habitual para trayectos largos.

Analiza otras deportivas

El vídeo de Manuel Vidal no solo ha generado debate por la dureza de su calificación, sino también porque las Crocs son, sin duda, uno de los calzados más extendidos de los últimos años. Su comodidad aparente, su ligereza y la facilidad para ponérselas han hecho que millones de personas las utilicen a diario, tanto en casa como en la calle. Sin embargo, el podólogo recuerda que el pie humano necesita un equilibrio entre libertad y soporte, y que un zapato que no garantiza estabilidad en el retropié puede derivar en problemas articulares, dolores de talón e incluso alteraciones en la marcha. Lo que para muchos es sinónimo de practicidad, para un experto en la salud del pie es un error de base.

Pero las Crocs no son las únicas que salen mal paradas en la clasificación de este especialista. En su repaso por algunos de los modelos más vendidos y con mayor presencia en la moda urbana, el doctor tampoco deja en buen lugar a las Adidas Samba, a las que concede un discreto 4 sobre 10. Su crítica principal recae en la rigidez del diseño y en la puntera estrecha, que limita la movilidad natural de los dedos y puede favorecer rozaduras o presión en quienes las usan con frecuencia. En un tono parecido se expresa al analizar las Nike Air Force 1, un modelo icónico en la cultura juvenil y en el mundo del streetwear, que apenas logra un 4,5 en su valoración. Con ironía, llega a decir que “las podéis llevar para ligar en las discotecas, pero no para mucho más”, resumiendo en una frase la contradicción entre moda y funcionalidad.

Algo mejor parada sale la clásica Vans Old Skool, que alcanza un 6,5 sobre 10 en su lista. Vidal destaca que, aunque todavía podría mejorarse la anchura de la parte delantera, sí han mostrado avances en flexibilidad y amortiguación respecto a otras zapatillas urbanas. Sin embargo, advierte que su puntuación media demuestra que tampoco se trata de un modelo recomendable para un uso prolongado en personas con necesidades específicas de sujeción o que pasan muchas horas de pie. En el otro extremo de la balanza, aparecen las recomendaciones positivas del podólogo, que reconoce la calidad de algunos diseños que sí combinan moda, ergonomía y salud podal. Entre ellos menciona las New Balance 740, con un 8 sobre 10, y sobre todo los modelos de la marca Altra, a los que otorga un sobresaliente 9 por su puntera amplia, su estabilidad y su flexibilidad en las zonas adecuadas.