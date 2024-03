37 nuevos vehículos se incorporan al parque móvil de la Policía Local de Palma

La Policía Local de Palma ha incorporado a su parque móvil 37 nuevos vehículos, que han sido presentados este viernes en la explanada del Parc de Ses Estacions, con el alcalde popular Jaime Martínez a la cabeza, junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Miquel Busquets, y el jefe del Cuerpo, Guillem Mascaró.

El primer edil ha reiterado que la seguridad ciudadana «es una de las prioridades de este equipo de gobierno», esgrimiendo que «más del 25% del presupuesto global de este año se destina a la Policía Local» con el objetivo de «incrementar la seguridad y asegurar la convivencia».

«Hace unos días hemos abierto una oferta pública de empleo para incorporar a 55 nuevos agentes y está previsto que antes de que finalice esta legislatura podamos disponer de 300 nuevos policías», ha manifestado Martínez.

La explanada de Ses Estacions ha acogido a 17 de estos 37 nuevos vehículos policiales, lo que, a juicio del alcalde, supone «una clara muestra de nuestro compromiso de dotar a la Policía Local tanto de medios humanos como de suficientes medios materiales».

«Después de unos años donde no se le ha dado la importancia, el apoyo y, sobre todo, no se ha llevado a cabo la planificación a futuro que necesita la Policía Local, nuestro compromiso es inequívoco, tanto en la dotación de recursos materiales, como humanos», ha asegurado Jaime Martínez, en alusión a la caótica y deficiente gestión del ex alcalde socialista José Hila, que en ocho años no sólo no dotó al Cuerpo de nuevos efectivos, sino que perdió más de medio centenar de agentes al no cubrir las plazas de los policías que se jubilaron.

📢 Reforçant la Seguretat Ciutadana: Presentació de la Nova Flota de Vehicles! 🚔🚗 Jaime Martínez Llabrés reitera el seu «compromís inequívoc» amb la seguretat ciutadana i la dotació de recursos materials i humans a la Policia Local. pic.twitter.com/Y6naid3Isd — Ajuntament de Palma (@ajuntpalma) March 15, 2024

El primer edil de Palma ha recordado también el trabajo que se está llevando a cabo para sacar adelante una nueva ordenanza cívica en los próximos meses y los análisis que, gracias a la incorporación del nuevo jefe de la Policía Local, se han realizado para identificar los barrios que necesitan una atención diferenciada.

«Debemos actuar de una manera más contundente ante determinadas situaciones como quema de contenedores, venta ambulante ilegal, patinetes eléctricos, pintadas vandálicas o no respetar el mobiliario urbano», ha señalado.

Por ello, Martínez ha destacado que en el presupuesto de este año también contempla una partida para instalar cámaras de seguridad en algunas zonas, así como drones de vigilancia. «Estos elementos ayudarán a que los agentes dispongan de las herramientas adecuadas para ofrecer una mayor seguridad en Palma, ha apostillado.