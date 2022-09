2-1. El gol de Muriqi no le basta a Kosovo

No está siendo positivo el éxodo de los mallorquinistas convocados por sus selecciones. Kang In Lee no jugó ni un solo minuto con Corea ante Costa Rica, igual que Valjent con Eslovaquia ante Azerbayán. Baba sí fue titular con Ghana, pero su selección perdió 3-0 ante Brasil, y hoy Muriqi ha marcado con Kosovo, pero su país ha sido derrotado 2-1 por Irlanda del Norte. A todos ellos les queda aún un partido que se disputará la próxima semana.

Kosovo ha perdido 2-1 ante Irlanda del Norte en la Liga C de la UEFA Nations League con toda la mala suerte del mundo Muriqi ha adelantado a su selección a los 58 minutos, pero en la recta final han remontando los irlandeses con goles del delantero del Cardiff Gavin Whyte y del veterano atacante del Wigan Josh Magennis, éste ya en la prolongación. Tras este resultado Kosovo tiene casi inalcanzable a Grecia, líder del grupo. Volverán a jugar el próximo martes ante Chipre en Pristina.

También el martes jugará Corea del Sur ante Camerún. El partido es clave para Kang In Lee, que no jugó ni un solo minuto ante Costa Rica ayer viernes. Si no es utilizado por su selección ante Camerún tendrá complicado entrar en la lista definitiva para el Mundial de Qatar que empieza el próximo mes de noviembre.

Valjent, inutilizado de nuevo por Eslovaquia, jugará también el martes ante Bielorrusia, colista de su grupo, pero tras la derrota ante Azerbayán se ha quedado sin posibilidades. En cuanto a Baba, viajará a Nicaragua para jugar el martes un amistoso con Ghana.