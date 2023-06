Sanz (PP) ya cumple: contrata a 423 interinos de limpieza para un lavado de cara exprés a Sevilla

El flamante alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), investido este pasado lunes, ya se ha puesto manos a la obra. Y uno de los primeros problemas a encarar en la capital hispalense es sin duda el de la suciedad y la insalubridad de sus calles. El popular ha anunciado la contratación de 423 interinos en Lipasam, la empresa municipal de limpieza, a fin de acometer un lavado de cara exprés a la ciudad durante el verano.

Este miércoles, Sanz ha supervisado en el barrio hispalense de El Plantinar los primeros zafarranchos de limpieza que atienden las necesidades más urgentes de la ciudad. El regidor lo tiene claro: «La limpieza va a ser una prioridad en estos cuatro años. Quiero que los sevillanos empiecen a ver cambios y mejoras en la limpieza a muy corto plazo y en ello pondré todo mi empeño».

«A la espera de los cambios definitivos en Lipasam, donde habrá una nueva gerencia, estamos organizando zafarranchos en algunas zonas concretas de la ciudad donde era urgente actuar de forma inmediata, como por ejemplo, este miércoles en El Plantinar y el próximo lunes en la calle del Mar Rojo, en el Distrito Norte», ha explicado el alcalde.

Sanz nombrará a Manuel Torreglosa, ex gerente de Tussam y ex director de Recursos Humanos de Lipasam, como gerente de Lipasam y Tussam, la empresa municipal encargada de gestionar el servicio de autobuses y tranvías urbanos. Por su parte, Ricardo Villena, ex concejal y ex teniente alcalde delegado de Medio Ambiente con Soledad Becerril, será el nuevo coordinador general del área de limpieza, arbolado y parques y jardines.

El alcalde de Sevilla ha visitado el El Plantinar junto a empleados de Lipasam, a los que ha agradecido su esfuerzo y trabajo, y que le han detallado las actuaciones de limpieza a realizar. Los zafarranchos, compuestos por una docena de profesionales, realizarán un baldeo y barrido mixto, un baldeo de alta presión con barredora y un repaso de contenedores. También habrá una brigada de recogida de muebles y enseres.

Asimismo, Sanz ha indicado que a partir del próximo lunes 26 se incorporarán 423 trabajadores en Lipasam para las sustituciones de verano.