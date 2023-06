Sanz (PP) ya prepara su alcaldía en Sevilla: promete más limpieza y reducir brechas sociales

José Luis Sanz, flamante ganador de las elecciones en Sevilla, ha detallado este jueves cuál será el organigrama de su equipo de gobierno y el reparto de áreas, hasta un total de ocho, que ha diseñado para el día a día de la ciudad y cuyo decreto firmará tras su acto de investidura como regidor este sábado 17 de junio. Sanz ha asegurado que sus prioridades serán la limpieza y los parques y jardines, así como los barrios de atención preferente, «con el objetivo de reducir brechas sociales».

Esquema de gobierno

Un esquema de gobierno que contempla cinco delegaciones, que formarán parte de otras tantas tenencias de Alcaldía. La número dos en la candidatura en las elecciones del 28M, Minerva Salas, ocupará la portavocía del gobierno local y Álvaro Pimentel la presidencia del Pleno. Eso sí, aún no ha trascendido quiénes serán los gerentes de las empresas municipales, si bien Sanz confía en que esas designaciones se produzcan antes del 31 de julio.

En una rueda de prensa celebrada en las dependencias del Grupo Popular en el Consistorio hispalense, Sanz ha ido desgranando tanto las áreas en las que pretende dividir su acción de gobierno como las competencias de cada una de ellas y los ediles que estarán al frente de las mismas. Así, la concejal Minerva Salas, la anterior delegada territorial de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta, será la primera teniente de alcalde, responsable del Área de Cultura y Deportes, y delegada del Distrito Nervión.

Entre sus cometidos, «recuperar la capitalidad cultural» y que Sevilla «siga siendo experta en la organización de grandes eventos deportivos, pero también la mejora de las instalaciones para que los ciudadanos puedan practicar deporte y dotar a la ciudad de nuevos equipamientos en ese ámbito», ha afirmado Sanz.

La segunda tenencia de Alcaldía corresponderá a Juan Bueno, portavoz del Grupo Municipal, y tendrá competencias en Hacienda, Turismo, Participación Ciudadana y Transformación Digital. De esta área dependerá la Delegación de Turismo, que desempeñará Ángela Moreno, también delegada del Distrito San Pablo-Santa Justa.

Álvaro Pimentel estará al frente del Área Cartuja y Parques Innovadores, Economía y Empleo, Comercio y Consumo. El ex portavoz municipal de Ciudadanos será presidente del Pleno y responsable del Distrito Palmera-Bellavista. Dentro de este apartado se ubica la Delegación de Salud y Consumo, Cementerio y Zoosanitario, que liderará Silvia Pozo, a su vez, delegada del Distrito Macarena.

El portavoz municipal del PP en la pasada legislatura, Juan de la Rosa, asumirá la dirección del Área de Urbanismo y Edificios Municipales, además del Distrito Norte. Contará también con una Delegación propia: Patrimonio y Edificios Municipales, que dirigirá Amidea Navarro, también delegada del Distrito Casco Antiguo. Entre los retos de esta área, la elaboración de un «nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)» y que la Gerencia de Urbanismo «recupere el espíritu transformador» y «cuide el paisaje urbano: la imagen corporativa de Sevilla», ha destacado Sanz.

Las áreas de Fiestas Mayores, por un lado, y Seguridad Ciudadana, Recursos Humanos y Movilidad, por otra parte, recaerán en Manuel Alés -delegado del Distrito Triana-Los Remedios- e Ignacio Flores, respectivamente. En esta última área, José Lugo, delegado del Distrito Cerro Amate, será responsable de Movilidad.

La séptima tenencia de Alcaldía corresponderá a Evelia Rincón, que tendrá competencias en limpieza, arbolado, parques y jardines y medio ambiente, mientras que la octava y última área está dedicada a barrios de atención preferente, bienestar social e igualdad. En ella estará al frente José Luis García, delegado del Distrito Sur, y contará con la Delegación específica de Familia, Igualdad y Asociaciones, asignada a Blanca Gastalver.

Gerentes

El alcaldable popular ha asegurado que confía en que la designación oficial de los gerentes de las empresas municipales, como Lipasam o Emasesa, se produzca en la primera quincena de julio o «antes del 31 de julio, como muy tarde». En respuesta a preguntas de los medios, Sanz ha esgrimido las razones por las que se subirán los sueldos de estos profesionales, «que cobrarán más que el propio alcalde».

En este sentido, «prefiero primar ese aspecto a no tocar el sueldo que perciban y no sepan qué es una empresa pública. Encontrar un buen profesional que conozca el funcionamiento del sector público es complicado», ha subrayado al respecto.

Primeras acciones

En cuanto a las primeras acciones de su equipo de gobierno, Sanz, que ha reconocido contactos con los diversos grupos municipales de cara a la investidura, ha señalado que sus prioridades serán la limpieza y los parques y jardines, con una «auditoría» del arbolado de la ciudad -«algunos ejemplares suponen un potencial riesgo»- así como los barrios de atención preferente, «con el objetivo de reducir brechas sociales»; ello, a través de medidas de atención social urbanísticas, planes de empleo y políticas educativas, ha añadido.

Por último, Sanz ha afirmado que cree que la situación económica del Consistorio «no es mala», ya que el ex alcalde Zoido «consiguió sanear la deuda de Monteseirín». «Quiero que se note el nuevo equipo de gobierno municipal y el talante. En estos 600 días antes del 28M no me ha llamado tanto la atención la situación de limpieza en los barrios sino la falta de atención al ciudadano por parte del gobierno local».