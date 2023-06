No habrá gobierno PP-Vox en Sevilla: los de Abascal acusan a Sanz de «ningunearles»

Salta por los aires la negociación entre el PP de José Luis Sanz y el Vox de Cristina Peláez para formar gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla. Tras varias reuniones, en Vox acusan a los populares de no haber respondido ni siquiera a las propuestas formuladas por la formación que en la capital hispalense lidera Cristina Peláez.

Fuentes de Vox aseguran a OKDIARIO Andalucía no entender que «el señor Sanz pretenda afrontar el mandato en situación de debilidad, porque los sevillanos han sido muy claros en las urnas y no le han otorgado la mayoría absoluta». En este sentido, en la formación de Santiago Abascal entienden que José Luis Sanz «ha ninguneado el mandato de las urnas y ha ninguneado a Vox como si gozara de esa mayoría que no ha conseguido e incluso a su propio partido que, como es sabido, ha alcanzado pactos de Gobierno y de gobernabilidad con Vox tanto en regiones como en muchos Ayuntamientos».

La decepción de Vox es total en este sentido, toda vez que consideran que el problema reside en «la falta de liderazgo de Sanz, que es la que necesita Sevilla, comportándose como rehén del PP de San Telmo, que hace oídos sordos a la apertura de pactos con Vox en Sevilla».

«Nosotros sólo podemos decir que también somos rehenes, pero de nuestros votantes. Reiteramos que no buscamos sillones, porque no tenemos mochila ni gente a la que tener que colocar con un salario público», señalan desde Vox Sevilla a OKDIARIO Andalucía.

«Vigilantes desde la oposición»

En Vox Sevilla, así las cosas, aseguran que, en caso de no alcanzar un pacto con el PP, estarán en la oposición haciendo presión. «Si el señor Sanz no firma con Vox un pacto para desarrollar políticas que acaben con el despilfarro, que recupere la calidad de los servicios públicos, bajada de impuestos, apoyo al comercio local, políticas de familia, ayudas sociales y seguridad. Si esto ocurre, estaremos vigilantes desde la oposición y en la lealtad a nuestro programa expuestos a los sevillanos», argumentan desde el equipo de Cristina Peláez, portavoz de Vox Sevilla.

«Hemos mantenido encuentros con el equipo de Sanz donde no hemos obtenido ni siquiera una negativa a nuestras propuestas. No entendemos esta actitud ante la mano tendida de Vox pues los resultados de las elecciones del 23 de julio no modificarán en modo alguno la correlación de fuerzas en la corporación sevillana. Pase lo que pase, Sanz seguirá estando en una situación de debilidad ante la izquierda de esta ciudad y, por tanto, de inestabilidad, que Sevilla no puede permitirse. Nosotros, desde Vox nunca hemos pedido sillones. No tenemos mochila ni necesidad de colocar a nadie para que cobre un salario público. Nuestro compromiso es con nuestros votantes y vamos a defender cada voto cosechado. Sin embargo, vemos en Sanz a un rehén del PP de Andalucía, que desatiende lo que se está imponiendo en otros ayuntamientos y otras regiones de España que es, básicamente, el mandato de los electores», continúan exponiendo desde Vox.

Así, los de Santiago Abascal exigen a José Luis Sanz un «pacto de políticas concretas y fechadas en el tiempo, reflejadas en un calendario». «Nuestras referencias son los gobiernos de Castilla y León y Valencia. Los sevillanos han pedido un cambio y ese cambio sólo puede llegar de la mano del bloque PP-Vox. Si José Luis Sanz apuesta por gobernar en minoría y, por tanto, en solitario, así se va a encontrar durante todo el mandato porque en ese escenario, de falta de respeto a sevillanos que hicieron de Vox la tercera fuerza política de Sevilla, nuestra obligación es la de respetar a nuestros votantes», concluyen.