Resultado de las elecciones de Andalucía 2022, en directo: quién ha ganado, sondeos y última hora

Sigue en directo la última hora de las elecciones en Andalucía 2022 y todas las informaciones sobre los candidatos a presidir la Junta. Datos de participación, sondeos a pie de urna, resultados y toda la información sobre estas votaciones que cambiarán el rumbo de la comunidad autónoma.

Elecciones en Andalucía 2022, en directo

Espadas llega al hotel donde seguirá los resultados

El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, se encuentra ya en el hotel Barceló Renacimiento de Sevilla donde el PSOE andaluz va a realizar el seguimiento de la noche electoral. Los sondeos anticipan una debacle para el partido de Pedro Sánchez. Espadas no ha hecho declaraciones a la prensa.

Junto con él se encuentran en este hotel dirigentes de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A con quienes tiene previsto realizar el seguimiento de los resultados de los comicios, como la vicesecretaria general del PSOE-A, Ángeles Férriz, y el secretario de Organización, Noel López.

Génova pide «prudencia»

La dirección nacional del PP aguarda con «prudencia» los resultados electorales en Andalucía. Los sondeos a pie de urna otorgan una amplia ventaja al actual presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Los populares aseguran estar «agradecidos por la confianza depositada en el Partido Popular de Andalucía».

Feijóo llega a la sede del PP

El líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acaba de llegar a la sede nacional de Génova para seguir los resultados electorales. Los sondeos a pie de urna dan al candidato popular Juanma Moreno como claro vencedor de los comicios.

Feijóo seguirá la noche electoral junto a su equipo más cercano, según fuentes de la dirección del PP.

También están los miembros del Comité de Dirección Cuca Gamarra, Esteban González Pons, Miguel Tellado y Pedro Rollán, así como los portavoces parlamentarios del Senado, Javier Maroto, y de Europa, Dolors Montserrat. Está previsto que la secretaria general comparezca durante la noche para valorar los resultados.

Sondeo de GAD3: Mayoría absoluta para el PP

El Partido Popular ganaría las elecciones en Andalucía con mayoría absoluta y entre 58 y 61 diputados y el PSOE lograría su peor resultado histórico con entre 26 y 30 escaños, según un sondeo electoral de GAD3 para RTVE y la FORTA. Vox sería la tercera fuerza política con entre 13 y 15 diputados, seguida de la coalición Por Andalucía -que integra a Podemos- con entre cuatro y cinco escaños y Adelante Andalucía, liderada por Teresa Rodríguez, con tres escaños. Ciudadanos se quedaría fuera del Parlamento andaluz con el 2,4% de los votos. El PP lograría más del doble de escaños que en 2018.

SONDEO A PIE DE URNA DE OKDIARIO

Juanma Moreno acaricia la mayoría absoluta y el PSOE se hunde, según el sondeo a pie de urna de Data10 para OKDIARIO.

El sondeo refleja que el PP estaría en una horquilla de entre 51 y 54 escaños y más de millón y medio de votos, doblando así su resultado de 2018.

El PSOE anotaría su peor resultado histórico en el que fue su bastión histórico durante décadas, con entre los 27 y 29 diputados.

Vox irrumpe como tercera fuerza, situándose en una horquilla de 17-20 escaños.

Por Andalucía, apadrinada por la vicepresidenta Yolanda Díaz y donde concurre Podemos, sería cuarta fuerza, con una horquilla de 5-7 escaños. Adelante Andalucía, liderado por Teresa Rodríguez, se haría con 3-4 escaños. Ciudadanos lucha por un único escaño.

¿Cuando podemos saber quién ha ganado las elecciones?

Este domingo por la noche se emitirán los resultados provisionales de los comicios porque el escrutinio oficial de las distintas regiones no comenzará hasta el día 22 de junio. Este escrutinio durará cuatro días, desde el miércoles día 22 hasta el sábado 25 de junio. Los parlamentarios que conformarán el parlamento andaluz de la XII legislatura serán proclamados el lunes 4 de julio.

Moreno Bonilla anima a todos los andaluces a votar hasta las 20.00 horas

El candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha animado a todos los andaluces a votar a través de sus redes sociales.

La participación en Granada cae 4 puntos con respecto a 2018

La participación en la provincia de Granada cae 4,04 puntos con respecto a los comicios de 2018. Concretamente, a las 18:00 horas la participación en esta provincia se sitúa en el 44,48%. Es la segunda provincia donde más ha caído la participación, solo por detrás de Almería (4,17).

Incidente en un colegio electoral en Torremolinos

Una votante de Torremolinos (Málaga) ha interpuesto una denuncia después de que al dirigirse a votar, un vocal de un colegio electoral se haya dirigido a ella, al parecer, en los siguientes términos: «De qué tribu vendrá ésta».

La mujer ha terminado presentando una denuncia en la comisaría de la citada localidad malagueña. El incidente ha tenido lugar en torno a las 12:00 horas de este domingo, en el colegio Miramar.

Córdoba, la provincia con más participación a las 18:00 horas

La provincia de Córdoba sigue siendo la región donde más participación ha habido en Andalucía con el 48,45% a las 18:00 horas.

Primeros incidentes del 19J en Mijas

La jornada electoral está transcurriendo este domingo con relativa normalidad, a excepción del desalojo momentáneo de un colegio electoral en Mijas (Málaga) por alteración del orden público e insultos a la presidenta de la mesa electoral.

La participación es del 44% a las 18 horas

La participación a las 18 horas es del 44%, más de dos puntos menos que en 2018. Entonces, fue del 46,47%. El dato a las 14 horas sí era superior al de hace cuatro años (34,25% frente a 29,92%).

Las elecciones en datos

Del total de electores llamados este domingo a las urnas en Andalucía 302.450 podrán ejercer el derecho al voto por primera vez en unos comicios autonómicos por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, que tuvo lugar el 2 de diciembre de 2018, cuando también se celebraron en solitario.

A las 20 horas, sondeo a pie de urna

OKDIARIO publicará a las 2o horas los primeros resultados de las elecciones al Parlamento de Andalucía, que se celebran este domingo, con su propio sondeo a pie de urna.

Las elecciones en datos

Más de 6,5 millones de andaluces podrán ejercer el derecho al voto este domingo 19 de junio en las elecciones al Parlamento de Andalucía, cifra que supone un incremento del 1,5% en comparación con el censo electoral de los comicios celebrados en diciembre de 2018.

El caos de Podemos

Podemos afronta unas elecciones llenas de sobresaltos. El partido no pudo inscribirse como parte de la coalición Por Andalucía al no llegar a tiempo su firma en el registro. Finalmente, sus candidatos se incluyeron como independientes. Tal es el caos que ha provocado en sus votantes que la formación ha tenido que difundir en sus redes sociales un mensaje para aclarar por qué candidatura concurren finalmente a las elecciones que se celebran este domingo.

La duda del pacto PP-Vox

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, , Alfonso Rueda, ha asegurado este domingo que «lo ideal» sería que su partido no necesitase pactar con otras formaciones para gobernar en ningún territorio, aunque ha reconocido que «no sería algo imposible si fuese necesario».

«Me gustaría que no fuese necesario y si es necesario, veremos; eso sí, sin renunciar a una serie de cuestiones fundamentales», ha reivindicado Rueda.

El 4 de julio se constituye el Parlamento

Los diputados que formarán parte del próximo Parlamento de Andalucía, el de la XII legislatura, serán proclamados electos el lunes 4 de julio. Aunque ya esta noche se conocerán resultados sobre su composición, el escrutinio oficial de los votos durará cuatro días, desde el miércoles día 22 y hasta el sábado 25 de junio.

Podemos Andalucía: «¡Que nadie se quede en casa!»

Podemos Andalucía ha instado a los ciudadanos a votar en estas elecciones autonómicas. «La participación es esencial en estas elecciones. ¡Que nadie se quede en casa!», ha señalado la formación morada en un mensaje colgado en redes sociales.

Delgado Ramos: «Hoy todos somos iguales»

El candidato de Por Andalucía, Juan Antonio Delgado Ramos, ha instado a los andaluces a votar en estas elecciones autonómicas. «Hoy todos y todas somos iguales. Da igual la familia en la que hayamos nacido o el dinero que tengamos en el banco. Animo a todos los andaluces y andaluzas a votar en estas elecciones tan importante para nuestra tierra», ha señalado.

El PSOE sobre la participación: «Es muy positivo»

El PSOE de Andalucía ha valorado «muy positivamente» el «importante incremento» de participación que se ha registrado hasta ahora n este domingo electoral. Los socialista llaman también a los ciudadanos a «continuar acudiendo a las urnas» sin olvidar «lo que se juega» en estos comicios autonómicos. Así lo asegura en un comunicado.

El alcalde de Córdoba: «Nos jugamos mucho»

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha instado a participar en estas elecciones autonómicas tras haber ejercido su derecho al voto. «Día muy importante para Andalucía y Córdoba. En estas elecciones nos jugamos mucho: tenemos que seguir creciendo y avanzando, y eso sólo es posible con un Gobierno fuerte de Juanma Moreno. ¡Cada voto cuenta», ha afirmado.

El alcalde de Granada ya ha votado

El alcalde de Granada, el socialista Paco Cuenca, ya ha votado en el colegio electoral de su ciudad. En declaraciones a a los medios, ha asegurado que esta jornada electoral va a ser «histórica» y ha instado a los ciudadanos a votar en estos comicios autonómicos.

Vox asegura que «hará historia esta noche»

Vox ha instado a sus votantes a seguir la noche electoral en la Plaza de Armas de Sevilla. «Vox hará historia esta noche en Andalucía», asegura la formación de Santiago Abascal en un mensaje difundido en las redes sociales.

La participación en el resto de provincias

La participación en el resto de provincias andaluzas hasta el momento por las elecciones autonómicas ha sido la siguiente: el 37,89% en Jaén, el 35,51% en Sevilla, el 32,99% en Málaga, el 34,94% en Granada, el 32,24% en Almería y el 31,17% en Cádiz.

Huelva, donde menos se ha votado

En la provincia de Huelva se ha registrado el menor índice de participación de toda Andalucía hasta el momento, con el 29,80%.

Córdoba, donde más se ha votado

La provincia de Córdoba es donde ha habido un índice de participación en toda Andalucía hasta el momento, con el 38,82%.

El próximo dato de participación, a las 18:00

El próximo índice de participación en estas elecciones autonómicas se ofrecerá a las 18:00 horas, dos horas antes del cierre de los colegios electorales. En los comicios de 2018, este dato fue del 46,47%.

Ortega Smith espera una jornada «participativa»

El secretario general de Vox y diputado nacional, Javier Ortega Smith, ha llamado a participar en estas elecciones andaluzas en lo que espera que sea una jornada «participativa, respetuosa, con educación y con espíritu democrático». Ha acompañado a votar al cabeza de lista por Huelva de su partido, Rafael Segovia. «Estoy convencido de que va a ser una jornada de alegría para la inmensa mayoría de los andaluces y con la satisfacción del deber cumplido», al tiempo que ha afirmado que este 19 de junio es «el día en el que se va a materializar ese deseo de cambio real y esperanza», ha afirmado ante los medios.

La participación supera el 34%

El índice de participación hasta las 14:00 horas de este domingo electoral es del 34,25%, según los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía. Se trata de cuatro puntos más con respecto a las elecciones autonómicas de 2018, que fue del 29,92%.

El delegado del Gobierno: «Hay total normalidad»

El delegado del Gobierno en Andalucía, el socialista Pedro Fernández, ha destacado que las mesas electorales se «han constituido con absoluta normalidad» y ha llamado a la participación en estos comicios autonómicos. «Lo más importante es que la gente participe en una jornada donde la democracia en esencial se ejerce a través del voto», ha asegurado antes los medios tras haber votado en su colegio electoral de Baza (Granada).

Montero: «Confío en un buen resultado»

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía «en un buen resultado» del candidato de su partido, Juan Espadas (PSOE) y espera que «celebre los éxitos» al final de esta jornada electoral. Montero ha votado en su colegio electoral de Sevilla y, ante los medios, ha pedido que se interpreten los resultados «en clave andaluza, igual que en Galicia, Cataluña y País Vasco los resultados se interpretan en clave regional».

Belarra: «Andalucía puede construir un futuro mejor»

La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha instado a los andaluces a participar en estas elecciones autonómicas. «Toda mi fuerza y ánimo a los andaluces y andaluzas que hoy tienen la oportunidad de construir un futuro mejor para su tierra. Todo el poder está en vuestras manos. Gracias de corazón a los/as militantes de Podemos

y del resto de organizaciones por su trabajo. Sois excepcionales», ha afirmado.

El alcalde de Málaga ya ha votado

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre (PP), ha llamado a la participación en estas elecciones autonómicas andaluzas tras haber votado en el colegio electoral de su ciudad. «Hoy es un día muy importante para Andalucia: todas las elecciones lo son, pero ésta muy especialmente. Que todo vaya muy bien, que sea un día de convivencia y participación democrática», ha sostenido en un mensaje colgado en las redes sociales.

El alcalde de Sevilla ya ha votado

El alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha ejercido su derecho al voto en su colegio electoral de la capital hispalense. «Hoy es un día importante para Andalucía. Sevillanos y sevillanas tenemos la oportunidad de decidir el futuro de nuestra tierra ejerciendo ese derecho al voto que conseguimos gracias a la lucha y el compromiso de tantas personas. ¡Que nadie se quede en casa!», ha señalado en un mensaje colgado en las redes sociales.

Planas: «La única encuesta es votar en la urna»

El ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca, Luis Planas, ha pedido participar en estas elecciones autonómicas andaluzas. «Votar es una decisión libre, y es una jornada festiva y democrática. Espero que la decisión sea alta y confío en que a lo largo del día todos los andaluces que no lo han hecho por correo puedan acercarse a votar porque es una una decisión fundamental para el futuro de la comunidad. La única encuesta es el voto en la urna».

Rodríguez pide votar con «libertad y valentía»

La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha animado a los andaluces a votar en estas elecciones autonómicas con «libertad y valentía». «Hago un llamamiento al voto, a que nadie se quede en casa, a que se aprovechen los huecos entre bajada a la playa y subida a la playa, o ratito en la terraza, y se vaya a depositar el voto en la urna», ha afirmado Rodríguez en declaraciones a los medios tras haber votado en su colegio electoral de Cádiz.

Nieto: «Es una convocatoria histórica»

La candidata de Por Andalucía, Inma Nieto, ha llamado a la participación en estas elecciones autonómicas. «Hoy es una convocatoria histórica. Espero también que todo el mundo se sienta concernido por una convocatoria que es histórica y que va a consolidar o cambiar un estado de cosas que a la mayoría social más que probablemente le convenga que cambien», ha sostenido antes los medios tras haber votado en su colegio electoral de Algeciras (Cádiz).

Espadas: «Espero un buen resultado»

El candidato del PSOE, Juan Espadas, ha instado a participar en estas elecciones autonómicas andaluzas. «Hoy es un día muy importante para Andalucía. Hoy lo que toca no son mensajes, sino llamadas a la importancia de participar en las políticas efectivas y que mejoren nuestro entorno. Llamo a los andaluces a que a lo largo de todo el día puedan acudir a votar. Espero poder compartir con vosotros un resultado por el que hemos peleado todos estos meses y por el que nos hemos dejado la piel», ha afirmado en declaraciones a los medios tras haber votado en su colegio electoral de Sevilla.

Juan Espadas ya ha votado

El candidato del PSOE, Juan Espadas, ya ha votado en su colegio electoral de Sevilla. Ha sido el último candidato en votar en estas elecciones autonómicas.

Alberto Garzón ya ha votado

El ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, ya ha votado en estas elecciones andaluzas. Garzón ha ejercido su derecho al voto en su colegio electoral de Rincón de la Victoria (Málaga). «La movilización de la clase trabajadora puede dar una sorpresa y construir un gobierno progresista a partir de mañana. Esas son las esperanzas que tenemos depositadas en el día de hoy desde la candidatura de ‘Por Andalucía’, creo que es fundamental un gobierno progresista para la Junta de Andalucía, que le dé la vuelta a lo que ha sucedido», ha asegurado en declaraciones a los medios.

Olona: «Queremos un cambio real»

La candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha instado a votar en estos comicios autonómicos para tener un «cambio real». «Si Andalucía puede tener una oportunidad es con un cambio real en San Telmo. Ese cambio real es lo que queremos traer de la mano de Vox», ha asegurado ante los medios tras haber votado en su colegio electoral de Salobreña (Granada).

Moreno: «Andalucía siempre será lo importante»

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha instado a los andaluces a votar en estas elecciones autonómicas. «Ya he votado. Lo he hecho con mucha ilusión, con orgullo y con la certeza de que, pase lo que pase, Andalucía es y será siempre lo más importante. Os animo a participar en una jornada electoral decisiva para nuestra tierra», ha señalado en un mensaje colgado en las redes sociales.

Retraso en 4 colegios electorales

La jornada electoral de estos comicios andaluces se está desarrollando con normalidad. Las 10.189 mesas electorales se han constituido al 100%, aunque se han registrado retrasos en cuatro mesas de tres colegios de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). A pesar de ello, su horario de cierre no cambiará, por lo que finalizarán a las 20:00.

La participación supera el 15%

El índice de participación hasta las 11:30 horas de este domingo electoral es del 15,36%, según los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía. En las elecciones autonómicas de 2018 no se ofreció este dato a estas horas, por lo que no hay opción de compararlos.

Inma Nieto ya ha votado

La candidata de Por Andalucía a la Junta, Inma Nieto, ya ha votado en su colegio electoral de Cádiz. Ya sólo falta que el candidato del PSOE, Juan Espadas, ejerza su derecho al voto.

En breves, el primer avance de participación

A las 11:30 horas la Junta de Andalucía ofrecerá el primer avance de participación de las elecciones andaluzas. Se trata de la primera vez que se ofrece ese dato a esa hora, por lo que no habrá un dato comparativo con respecto a los comicios de 2018.

Moreno: «Pido a todos los ciudadanos que voten»

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha instado a todos los andaluces a votar en estas elecciones autonómicas. «Estoy notando que hay una ilusión para votar. Pido a todos los ciudadanos de Andalucía que voten, este voto es muy importante y estas elecciones son muy importantes. Todo lo que vamos a decidir es nuestro presente y futuro. Que nadie decida el voto por ti, el voto es libre. Pido que todos salgamos a votar, porque si hacemos una participación importante, demostramos el apego a nuestras instituciones y nuestro Gobierno», ha asegurado en declaraciones a los medios tras haber votado.

Juanma Moreno ya ha votado

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ya ha votado en su colegio electoral de Málaga. Es el cuarto candidato en ejercer su derecho al voto, después de Macarena Olona (Vox), Juan Marín (Ciudadanos) y Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía).

Constituidas el 100% de las mesas

Las 10.189 mesas electorales que se han dispuesto para las elecciones andaluzas ya se han constituido al 100%, hasta las 09:33 horas de este domingo, según los datos aportados por la Junta de Andalucía. «No se ha producido ninguna incidencia relacionada con la seguridad en la apertura de colegios electorales», ha informado el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elias Bendodo, en una comparencia pública.

Teresa Rodríguez ya ha votado

La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ya ha votado en su colegio electoral de Cádiz. Es la tercera candidata que ha ejercido su derecho al voto, después de Macarena Olona (Vox) y de Juan Marín (Ciudadanos).

Marín: «Que se repita el Gobierno del PP con Cs»

El candidato de Ciudadanos a la Junta de Andalucía, Juan Marín, en declaraciones a los medios tras haber ejercido su derecho al voto: «Va a ser un día histórico para Andalucía y confío en que los andaluces valoren el trabajo que se ha hecho hasta ahora y que se repita un Gobierno de coalición del PP con Ciudadanos».

Juan Marín ya ha votado

El candidato de Ciudadanos a la Junta de Andalucía, Juan Marín, ya ha votado en su colegio electoral de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Es el segundo candidato en acudir a las urnas, después de Macarena Olona (Vox).

Vox insta a denunciar «algún incidente» con sus papeletas

Desde Vox se insta a sus votantes a denunciar en su centro electoral en caso de que ocurra «algún incidente con las papeleta» del partido. «Denúncialo de inmediato ante los miembros de la mesa, a nuestros apoderados o a la policía. Si ocurre cualquier incidente con las papeletas de VOX, debe paralizarse la votación hasta que se repongan limpias», señala la formación de Santiago Abascal en unos mensajes colgados en las redes sociales.

Medidas antiCovid

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha difundido varios recomendaciones para evitar la transmisión del Covid-19 durante la jornada electoral de este domingo. El Ejecutivo andaluz recomienda el «uso responsable» de las mascarillas y acudir con el voto preparado para «evitar aglomeraciones» en los colegios electorales.

22 candidaturas

Un total de 22 candidaturas concurren a estas elecciones andaluzas del 19J. A esto hay que añadir también 5 coaliciones electorales. Este domingo los andaluces eligen a los 109 diputados que conforman el Parlamento regional.

Constituidas el 99,96% de las mesas

El 99,96% de las 10.189 mesas electorales que se han dispuesto para estas elecciones autonómicas en Andalucía hasta las 09:33 horas de este domingo, según los datos aportados por la Junta de Andalucía. Los cuatro colegios electorales pendientes de constituirse se encuentran en la provincia de Cádiz.

Más de 6,5 millones de electores

Un total de 6.641.856 andaluces podrán votar en estas elecciones autonómicos. Esto supone un incremento del 1,5% en comparación con el censo electoral de los comicios celebrados en diciembre de 2018, 100.108 electorales más. 263.504 de ellos son residentes en el extranjero.

Dispositivo de 19.400 efectivos

Un total de 19.366 efectivos se han desplegado este domingo en toda Andalucía con motivo de las elecciones autonómicas. Estos efectivos se dividen en 6.257 agentes de la Policía Nacional.

Olona: «Que todos acepten los resultados»

La candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha pedido al resto de formaciones políticas que concurren a estas elecciones autonómicas a «aceptar los resultados». Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios tras haber ejercido su derecho al voto. «Espero que todos los partidos aceptan los resultados. Que no vuelva a producirse lo que pasó en 2018, cuando el PSOE y Podemos llamaron a rodear el Parlamento andaluz», ha recordado.

Olona ya ha votado

La candidata de Vox para estas elecciones andaluzas, Macarena Olona, ya ha votado en su colegio electoral de Salobreña (Granada), donde está empadronada para concurrir a estos comicios.

Se abren ya los colegios electorales

Ya se han abierto los colegios electorales. Para estas elecciones andaluzas, se han dispuesto de un total de 3.795 colegios electorales, que dispondrán de 10.189 mesas integradas por 30.567 miembros titulares, además de otros 61.134 suplentes.

Olona será la candidata más madrugadora para ir a votar y Espadas el más rezagado

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía de los principales partidos y coaliciones que concurren a las elecciones autonómicas de este domingo 19 de junio estarán repartidos por diferentes puntos de la comunidad para ejercer su derecho al voto, según los datos facilitados a Europa Press por las diferentes fuerzas políticas.

La más madrugadora para acudir a la cita con las urnas será la candidata de Vox, Macarena Olona, que ejercerá el derecho al voto a las 09.00 horas en el Hogar del Pensionista de Salobreña (Granada), municipio donde realizó meses antes de la convocatoria electoral su empadronamiento, objeto de polémica y recursos en los días previos a la campaña.

A las 10.30 horas acudirán a sus colegios electorales otros dos candidatos a la Presidencia de la Junta, Juan Marín (Ciudadanos) y Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía).

El actual vicepresidente de la Junta y candidato de Cs lo hará en la biblioteca municipal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), localidad de la que llegó a ser teniente de alcalde.

La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, también votará a las 10.30 horas en el IES La Caleta, en el barrio de La Viña en Cádiz, donde reside junto a su pareja y alcalde de la ciudad, José María González ‘Kichi’.

El candidato ‘popular’ a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, tiene previsto ejercer su derecho al voto media hora después, a las 11.00, en el colegio ‘Sagrado Corazón’ de Málaga.

La siguiente aspirante a San Telmo en ejercer su derecho al voto será Inmaculada Nieto (Por Andalucía), que no lo hará hasta las 11.30 horas en el colegio electoral de La Huerta de la Cruz de Algeciras (Cádiz), su localidad natal.

El último en acudir a su colegio electoral será el candidato socialista, Juan Espadas, que tiene previsto votar a las 12.00 horas en el colegio Calvo Sotelo, situado en la calle Arroyo de Sevilla.

Andalucía celebra este domingo sus elecciones con el PP como claro favorito y la incógnita de la participación

Andalucía afronta este domingo 19 de junio sus duodécimas elecciones autonómicas con el PP como claro favorito en todas las encuestas de intención de voto y la incógnita de la participación, siempre más baja en convocatorias en solitario y que puede verse lastrada además por las temperaturas veraniegas y el consiguiente éxodo a las costas.

Los andaluces decidirán en las urnas si optan por el segundo gobierno sin presencia socialista en más de 40 años de autonomía en una cita con indudable impacto en la política nacional, donde Pedro Sánchez mide su respaldo electoral en el principal bastión histórico del PSOE, Alberto Núñez Feijóo afronta sus primeros comicios como líder del PP, la vicepresidenta Yolanda Díaz ensaya su proyecto ‘Sumar’ semanas antes de su presentación oficial e Inés Arrimadas se juega la propia supervivencia de Ciudadanos (Cs) como proyecto político.

Todo listo para la apertura de los colegios electorales en una jornada que mira más allá de Andalucía

Falta apenas media hora para la apertura de los colegios electorales en toda Andalucía en una jornada en la que las urnas miran mucho más allá de Despeñaperros y pueden marcar un nuevo ciclo político en nuestro país.

¿Dónde te toca votar en las elecciones de Andalucía?

Si eres de esos despistados que todavía no sabe a qué colegio electoral debe acudir para votar este 19J, aquí tenemos la solución. La tarjeta censal que te ha debido llegar a tu domicilio incluye todos esos datos, con la dirección del colegio electoral, la mesa, etc. Pero si no tienes esa tarjeta, a través de Internet, en la web del Instituto Nacional de Estadística, puedes consultarlo sin problema.

¿Se puede votar con el DNI caducado?

Si estás a punto de ir al colegio electoral para votar en las elecciones de Andalucía pero tienes tu DNI caducado, no pasa nada, podrás ejercer tu derecho a voto igualmente.

Horario de los colegios electorales en Andalucía

Los colegios electorales de Andalucía estarán abiertos desde las 9:00 horas y cerrarán hasta las 20:00 horas. Si bien, si a esa hora queda alguien dentro del local, los presidentes de la mesa le permitirán votar.

Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía

Es la candidata más joven a la Presidencia de la Junta de Andalucía y luchará por un escaño en el Parlamento de Andalucía tras un importante lío entre los partidos de izquierdas. Ahora Teresa Rodríguez tratará de revalidar su escaño en unas elecciones en las que las encuestas no auguran buenos datos para su partido.

Juan Marín, candidato de Ciudadanos

Diputado andaluz desde que aceptó la propuesta de Albert Rivera para unirse a Ciudadanos, Juan Marín logró entrar en el el Gobierno de Andalucía junto a Juanma Moreno. Si bien, las encuestas vaticinan la desaparición del partido en la comunidad.

Juan Espadas, candidato del PSOE

Juan Espadas fue alcalde de Sevilla y más tarde elegido por Ferraz para desbancar a Susana Díaz como secretaria general del PSOE-A. Ganó las primarias sin despeinarse pero ahora las encuestas auguran una debacle electoral sin precedentes de los socialistas en las elecciones de Andalucía 2022.

Juanma Moreno, candidato del PP

Actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno es el gran favorito en las elecciones del 19J aunque asegura que no permanecerá mucho más tiempo del «necesario» porque le gustaría hacer otras cosas.

Macarena Olona, la candidata de Vox

Abogada, amante de la Guardia Civil y abogada del Estado en el País Vasco de 2013 a 2017, Macarena Olona buscará repetir los buenos resultados que cosechó Vox en Castilla y León. Tras un sonado empadronamiento en Salobreña y después de que la Junta Electoral validara su candidatura, viene a izar la bandera de España en Andalucía.

Los candidatos que se presentan a las elecciones de Andalucía

Este 19 de junio los andaluces salen a los colegios electorales para votar al que será el futuro presidente de la Junta de Andalucía. Te contamos quiénes son los candidatos de cada partido: