¿Dónde me toca votar en las elecciones de Andalucía 2022?

El próximo 19 de junio se celebran las elecciones para la Junta de Andalucía 2022. Y aunque la mayoría de andaluces ya habrán recibido su papeleta para votar y en esta se suele indicar el colegio electoral o centro al que deben acudir para emitir su voto, puede que todavía no te haya llegado dicha papeleta o no sepas exactamente dónde debes ir. No te preocupes, porque te ofrecemos a continuación toda la información sobre dónde te toca votar en las elecciones de Andalucía 2022.

¿Dónde me toca votar?

Como ya hemos adelantado, en la tarjeta censal que los andaluces reciben estos días en sus casas por correo aparece apuntado el colegio electoral en el que se debe ir a votar, con la dirección completa, además de venir también toda la información sobre la mesa y sección en la que deben depositar su papeleta, pero puede que se produzca un error y dicha información no aparezca reflejada o tal vez, es posible que la persona haya perdido su tarjeta una vez la ha recibido.

No hay ningún problema. A través de internet podemos hacer una consulta rápida para saber dónde te toca votar en las elecciones del 19-J. Para ello debemos entrar en la página web del Instituto Nacional de Estadística.

Una vez dentro tienes que irte al apartado «Sede Electrónica», luego a «Trámites» y entonces seleccionar el apartado de «Elecciones al Parlamento de Andalucía 2022» y dentro de este «Consulta de mesas y locales electorales». A partir de aquí podrás consultar dónde te toca votar sin necesidad de introducir contraseñas o nombres de usuarios. Sólo tienes que señalar la provincia en la que estés censado, luego el municipio y por último, tu primer apellido.

Ahora haces «clic» en «Buscar » y te aparecerá un listado con varias direcciones. Debes seleccionar aquella que se corresponda con tu persona y podrás ver exactamente dónde tienes que acudir y la mesa electoral en la que has de votar en las próximas elecciones de Andalucía.

Otras opciones

Junto a la opción del INE, los andaluces pueden también entrar en la web de su ayuntamiento y buscar el enlace que haga referencia a las Elecciones de Andalucía 2022. Puede que te pidan que anotes el DNI o que anotes tu nombre, apellidos y dirección. Aportas la información que te soliciten y verás como te aparece el resultado con el colegio electoral al que debes ir a votar para las elecciones del 19 de junio.