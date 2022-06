¿Cuántos diputados hay en la Junta de Andalucía y cuántos se necesitan para la mayoría absoluta?

La campaña de las elecciones autonómicas de Andalucía está en su tramo final, el próximo domingo 19 de junio de 2022 se celebran las elecciones y más de seis millones y medio de andaluces están convocados para ejercer su derecho a voto. Por el momento, estas elecciones siguen marcadas por la incertidumbre en su resultado, esto pone sobre la mesa varias dudas sobre los diputados y la mayoría absoluta. Te contamos cuántos diputados hay en la Junta de Andalucía y cuántos se necesitan para conseguir mayoría absoluta en las elecciones de 2022.

¿Cuántos diputados hay en la Junta de Andalucía?

El Parlamento de Andalucía es uno de los tres órganos esenciales que componen la Junta de Andalucía, junto con la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno. Sobre el Parlamento de Andalucía recae el poder legislativo y en la actualidad, está compuesto por un total de 109 diputados. De estos 109 diputados, un mínimo inicial de 8 diputados proviene de cada provincia de Andalucía.

Para poder acceder al sistema de conteo de Andalucía, los partidos deben conseguir al menos un 3% de los votos totales de la provincia. Esto es básico para poder acceder al posterior sistema de conteo que reparte los escaños según los votos totales de las elecciones 2022. Los partidos que superen esta primera barrera se ordenan de mayor a menor y los resultados se dividen por el total de escaños de la provincia.

En las elecciones del próximo domingo 19 de junio de 2022 hay seis principales candidaturas que se presentarán en la Junta de Andalucía, estas son las que más posibilidades tienen de llegar al ciudadano y con ello, de ocupar posiciones entre los 109 escaños disponibles. Dentro de ellas encontramos:

Juanma Moreno, del Partido Popular (PP)

Juan Espadas, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía

Macarena Olona, de Vox

Juan Marín, de Ciudadanos (C’s)

Inmaculada Nieto, de Por Andalucía

¿Cuántos diputados se necesitan para la mayoría absoluta?

Los partidos acuden a las urnas con la intención de conseguir el máximo soporte en el resultado, no obstante, hay algunos datos claves que los grupos tienen en cuenta después de las votaciones. Uno de esos objetivos es el de conseguir la mayoría absoluta en el resultado, esta mayoría da libertad de elección al partido que la tenga, no obstante, no es algo sencillo de conseguir en la representación.

En Andalucía, para poder llegar a decidir con mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía, se deben de sumar un total de 55 diputados para un partido o coalición. Por el momento y según los sondeos estudiados, parecería ser que el partido que está más cerca de conseguir ese resultado es el Partido Popular de Juanma Moreno. Con la caída de la popularidad de Vox y la fuga de votos entre partidos se ha posicionado como un fuerte candidato a conseguir esa mayoría.

Para poder conocer el resultado final se deberá esperar a las votaciones del 19 de junio, después y según los resultados, los partidos decidirán sus siguientes pasos para posicionarse como representantes de sus partidos en Andalucía. Sin duda, será un día clave para conocer los siguientes pasos de la Junta de Andalucía.