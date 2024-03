El PSOE acusa al PP de «nepotismo» en Carboneras, donde un alcalde condenado fue indultado por Zapatero

PSOE y Ciudadanos (Cs) se unían la pasada semana en el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) para presentar una moción de censura contra el PP y desalojar del sillón de mando al alcalde, Felipe Cayuela, a quien acusan de «nepotismo» en una localidad que, precisamente, en los últimos años ha sido el vivo y fiel ejemplo del socialismo andaluz: corrupción en familia, compra de votos, denuncias y tribunales, con alcaldes y concejales condenados por distintos delitos.

El historial del PSOE en Carboneras es amplio: prevaricación, compra de votos, sobresueldos, amenazas a empresarios… e incluso unas láminas de Goya compradas con dinero público de las que nunca más se supo.

El ex alcalde socialista Cristóbal Fernández fue condenado en 2006 por delito electoral tras presionar al conserje de un colegio para que votara al PSOE en las municipales de 1999. Dimitió y arrastró a su hermana, la concejal Rosario Fernández, pero el Consejo de Ministros de José Luis Rodríguez Zapatero indultó a ambos a seis meses de las elecciones. Fernández se volvió a presentar y arrasó con mayoría absoluta.

Pero el regidor socialista, convencido de su inmunidad, volvió a tropezar con la misma piedra. En 2022 fue condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación en la adjudicación de unas obras por casi 500.000 euros. Su hermana y edil también fue condenada, en este caso por delito electoral: prometió empleo a cambio de votos en las municipales de 2007.

La Alcaldía recayó años después en José Luis Amérigo, hijo de la citada concejal y sobrino del ex alcalde (ya lo dijo Teresa Rodríguez: el PSOE de Andalucía es «una empresa familiar que da trabajo a hijos, hermanos y cuñados»). El heredero honró a sus antecesores y en 2022 fue a juicio acusado de desviar «sin control» fondos locales para sobresueldos y gratificaciones extraordinarias. También se le acusó de comprar votos y no pagarlos. Almería Hoy publicó una conversación grabada en el despacho del alcalde en la que un vecino le exigía el trabajo que le prometió a cambio de 70 papeletas.

Por el banquillo de los acusados también han desfilado otros concejales y ex concejales socialistas como la ex edil de Urbanismo, Josefa Cruz, juzgada por comprar con dinero público 80 láminas de Goya luego desaparecidas. Costaron 3.200 euros, pero jamás se expusieron al público ni las vio nadie amén de la acusada, que fue absuelta. Además, el que fuera primer teniente de alcalde de Carboneras, el socialista Pedro López, fue a juicio en 2022 por amenazar a un hostelero con cerrarle el bar. «Iba bebido, no lo recuerdo», se justificó entonces.

Con este historial a sus espaldas, el PSOE de Carboneras apoyó el pasado viernes en asamblea extraordinaria una moción de censura para expulsar al PP y alternarse con Cs en la Alcaldía, que primero recaería en el único edil naranja, Salvador Hernández, y en agosto de 2025 pasaría al socialista Amérigo.

«El nepotismo del alcalde genera únicamente beneficio a sus familiares, socios y amigos, lo que deriva en la deficiente gestión de los servicios municipales y genera un perjuicio creciente en los intereses de la casi totalidad de los vecinos de Carboneras», señalaba recientemente Amérigo. Cabe recordar que en las elecciones locales de 2023, PP y PSOE empataron a seis concejales y desde entonces los populares gobiernan en minoría en esta localidad del litoral almeriense de apenas 8.000 vecinos.