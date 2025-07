El PP andaluz atiza a María Jesús Montero: «Acabará siendo aquella señora que era del PSOE…»

El PP de Andalucía ha ironizado este jueves con las recientes declaraciones de la vicepresidenta, ministra y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, que esta semana deslizaba sin rubor que Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE hasta hace 20 días y ahora en prisión por liderar una presunta organización criminal dedicada a repartirse cobros ilegales en contratos públicos, nada tiene que ver con su partido.

Sin nombrar siquiera a Cerdán, por quien puso la mano en el fuego más de una vez, el pasado lunes Montero salió al paso de las incómodas preguntas relativas al caso Koldo refiriéndose al ex número dos del PSOE como «una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista».

Este jueves, el vicesecretario de Organización del PP de Andalucía, Nacho Romaní, se ha preguntado si los compañeros de partido de Montero también renegarán de ella en un futuro próximo: «Los andaluces y los miembros del Partido Popular nos preguntamos si dentro de unos meses será el propio Partido Socialista el que hable de Montero como aquella señora que pertenecía al PSOE».

«Montero no puede presentarse como ajena a las tramas de corrupción que afectan al PSOE porque no es que la corrupción roce a Montero, es que la rodea. Ella la protegía y ahora intenta volver a protegerla con un silencio atronador. No puede ser que hoy la escuchemos decir que eso era una cuestión de tres golfos que ya están dentro del Partido Socialista…», ha aseverado el popular.

Por mucho que la líder de los socialistas andaluces pretenda ahora «desvincularse» de los «escándalos» que afectan «directamente a su entorno político más próximo», Romaní cree que, tarde o temprano, Montero acabará salpicada por la corrupción que acorrala al PSOE. «¿Pasará lo mismo que ella misma aplica a sus compañeros? ¿Dentro de unos meses veremos a alguien del PSOE decir que Montero hizo cosas a título individual pero que ya no es miembro del Partido Socialista? ¿Le ocurrirá lo mismo que ella está aplicando a sus compañeros?», se ha preguntado Romaní en rueda de prensa.

El popular ha recordado la «relación de complicidad y amistad, según la propia ministra», que la socialista mantenía con Cerdán. «María Jesús Montero está en el centro administrativo, político y operativo de muchas de las tramas que hoy se investigan. Tiene que dar muchas explicaciones en vez de quedarse callada», ha rematado.

El vicesecretario de Organización del PP andaluz también ha aludido al caso de Toño Fernández, asesor del delegado del Gobierno en Andalucía, imputado por amaños en contratos públicos y «muy próximo» a Montero. «El delegado del Gobierno es secretario general del PSOE en Granada, en la ejecutiva de Montero. Ella lo eligió hace muy poco», ha apuntado.

También ha citado el caso de las obras del túnel de Belate, en Navarra, «autorizadas por Montero sin respaldo presupuestario, adjudicadas a la UTE de Acciona, con vínculos con otras investigaciones abiertas», o el caso del presidente del TEAC, «nombrado bajo su mandato y acusado de recibir sobornos de empresarios a cambio de archivar sanciones fiscales». «Todos los grandes casos de corrupción que afectan a Andalucía tienen un denominador común: María Jesús Montero», ha subrayado al respecto.

Asimismo, Romaní ha mencionado el papel del jefe de gabinete de Montero, «implicado en un caso de soborno, el caso de Correos Express del que depende la SEPI y la adjudicación de contratos bajo sospecha, o la implicación de Leire Díez, protegida por Montero, en actuaciones para deslegitimar al Gobierno andaluz».

El popular ha calificado de «especialmente grave» el caso de Leire Díez, ya que «la fontanera del PSOE, mientras cobraba 80.000 euros anuales de empresas públicas gestionadas por el Ministerio de Hacienda, ofrecía favores de la Fiscalía a cambio de información, trataba de desacreditar a la UCO e intentaba fabricar una causa contra el Gobierno de Juanma Moreno».

Romaní también ha echado la vista atrás para recordar el pasado de Montero como consejera de Manuel Chaves y José Antonio Griñán: «La relación de Montero con las tramas de corrupción no es nueva, sino que se remonta a su etapa como consejera del Gobierno andaluz durante los años del mayor fraude vivido en España, los ERE. Formó parte del Consejo de Gobierno que aprobó ayudas que terminaron en el mayor escándalo de corrupción de nuestra historia, con 679 millones de euros malversados. Ella puso la mano en el fuego por quienes después fueron condenados».

En este contraste, el dirigente del PP ha asegurado que «la gestión del Gobierno de Juanma Moreno es la que da estabilidad, prestigio y progreso a Andalucía, frente a un PSOE con Montero en el epicentro de la corrupción». «Hoy Andalucía lidera la reivindicación de una mejor financiación, genera empleo, atrae eventos de primer nivel y refuerza los lazos institucionales y económicos con el mundo», ha zanjado.