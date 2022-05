Olona avisa de que Vox pondrá fin a «la España de los machetazos»: «Hay culturas que son una amenaza»

La candidata de Vox a la Junta de Andalucía y todavía diputada en el Congreso, Macarena Olona, ha expuesto este martes en la tribuna de la Cámara Baja los problemas derivados de la inmigración ilegal en nuestro país.

Olona ha señalado que «nos llaman racistas cuando sólo Vox denuncia con datos objetivos que la España de los machetazos que ustedes han creado está directamente relacionada de su irresponsable política de fronteras abiertas y efecto llamada de inmigración ilegal».

«En Vox no hay racismo, porque la raza o la nacionalidad nada tienen que ver con la inseguridad que sufrimos en nuestras calles. Tiene que ver con el origen y la cultura, porque hay culturas que son una amenaza para los derechos de las mujeres y también de las personas homosexuales en un país democrático como es España. Pero ustedes están abriendo nuestra puertas a auténticas invasiones migratorias que provienen de países no democráticos. Y si los habitantes de esos países, no por su raza o nacionalidad sino por su origen, han crecido en culturas que son incompatibles con nuestros valores occidentales, ¿qué creen ustedes que estamos importando a nuestras calles?», ha cuestionado la diputada a los presentes.

«Porque todos ustedes, salvo Vox, han decidido que en nuestra casa, cuando viene una visita que además ha entrado reventando la puerta, se quede y no siga nuestras reglas sino que aplique las suyas. Aunque esas reglas nos consideren a las mujeres seres inferiores, nos obliguen a llevar el cabello o el rostro cubierto en público, no nos reconozcan más derecho, que en realidad es una obligación, que el estar en la cocina y criar a nuestros hijos, que no son nuestros, sino de nuestros maridos. No todas las costumbres son respetables. Es más, es nuestro deber combatir algunas costumbres», ha advertido.

Uso político de las víctimas

La candidata de Vox al 19J ha recriminado al Gobierno de Sánchez el hecho de vender «que España nunca ha sido tan segura como en la actualidad, cocinando estadísticas donde lo importante son los delitos al peso y no su aspecto cualitativo. Para la mayor parte de ustedes, lo importante ante un delito no es la víctima sino cuánta política pueden hacer con su drama, y para valorar eso utilizan a las víctimas según el perfil del autor».

Por eso, ha proseguido Olona, «cuando el delincuente es extranjero la víctima ya no les sirve, ya no pueden utilizarla políticamente. Para las víctimas de delincuentes extranjeros sólo hay el silencio político y mediático», ha lamentado.

La diputada ha puesto como ejemplo el caso reciente de la niña «salvajemente violada en Igualada, en Barcelona, por un agresor de 20 años, nacional de Bolivia, que llegó a España hace seis años estando en situación irregular. Y cuando destrozó a la niña en Igualada estaba en libertad vigilada desde junio de 2020 porque había sido condenado por abusar de su hermana de siete años. Y no se le había expulsado. ¿Saben por qué el rostro de este depredador no aparece en los medios de comunicación? ¿Saben por qué no conocemos hasta el más íntimo detalle de su vida privada? ¿Saben por qué no abre este caso los telediarios noche y día? Porque el autor no es español y su víctima es invisible hasta el punto de que sus satélites mediáticos lo que hacen es lamentar su detención. La niña violada no les sirve porque el presunto autor es un extranjero ilegal en nuestro país», ha recalcado.

«Y mientras, el apoyo de nuestro Gobierno ha consistido en un tuit de nuestra gloriosa ministra de ‘igual-da’ dos días después de conocerse el hallazgo de la niña, casi muerta. ¿Saben qué reclamaba su madre? Reclamaba un mundo seguro. Y eso es lo que Vox propone, seguridad en nuestras calles. ¿Qué hacía este extranjero con antecedentes en la calle? Las secuelas de la niña violada durarán para siempre y para siempre este monstruo debería estar encerrado entre rejas. Para siempre y en su país. Nunca debería haber entrado en España», ha subrayado Olona.

La diputada ha lamentado la «invasión migratoria» que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «están permitiendo en España a través de Ceuta, Melilla, Canarias y Andalucía», todo ello «con su permiso y a costa de los impuestos de los españoles».

«Por negar, ustedes niegan hasta la evidencia de la amenaza terrorista, el yihadismo, que se infiltra a través de esos mismos flujos de inmigración ilegal en España. Utilizan sus políticas de fronteras abiertas para atentar en España. ¿Cuántos atentados más necesitan? ¿Cuántos españoles tenemos que perder como consecuencia de su irresponsable política migratoria?», se ha preguntado Olona.