Macarena Olona renunciará a su escaño en el Congreso antes del 3 de junio para centrarse en Andalucía

Macarena Olona renunciará a su escaño en el Congreso de los Diputados antes del inicio de la campaña electoral para los comicios andaluces. La candidata de Vox a la Junta focalizará así todo su tiempo y esfuerzo de cara al 19J y su intención de desembarcar en el Palacio de San Telmo.

Olona, secretaria general del grupo parlamentario en la Cámara Baja y diputada por Granada, tiene previsto dejar sus responsabilidades en Madrid justo antes del inicio de la campaña electoral el día 3 de junio.

Hasta entonces, seguirá compatibilizando las sesiones parlamentarias del Congreso de los Diputados con los actos en Andalucía, como viene haciendo durante las últimas semanas, tal y como ha confirmado el partido en un comunicado difundido este miércoles. También mantendrá sus preguntas en la sesión de control al Gobierno.

Vox señala que la renuncia de Olona a su escaño en la Cámara Baja supone «una muestra inequívoca de su apuesta total por Andalucía, renunciando a su posición a nivel nacional y centrándose de forma exclusiva e íntegra en su futuro político» en la comunidad, lugar al que ya ha anunciado que irá a vivir con su familia para «dedicarse en cuerpo y alma».

De esta forma Macarena Olona culminará en primer lugar con sus obligaciones en el Congreso, como diputada nacional y secretaria general de su grupo parlamentario, y posteriormente cerrará esta etapa para abrir la siguiente en Andalucía, «a diferencia de lo que han hecho otros candidatos de otros partidos presentes en el Congreso en los últimos años», recalca la formación.

Este miércoles, Macarena Olona ha sido la encargada de preguntar al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, si era el responsable de velar por la seguridad del teléfono del presidente, Pedro Sánchez, tras haber revelado el Gobierno que fue espiado a través del sistema ‘Pegasus’.

Sin embargo, Bolaños ha escurrido el bulto y ha mostrado su sorpresa por que aún estuviese en el Congreso y no terminara de dar el paso en Andalucía, dejando caer que quizá no esté convencida de que le vaya a ir bien y preguntando si va a hacer «un Edmundo Bal», según las palabras del ministro, para luego volver a su escaño si no obtiene un buen resultado en las elecciones andaluzas. «¿No será la ultraderechita cobarde?», ha cuestionado Bolaños.

Desde Vox insisten en que Olona se centrará en Andalucía una vez que arranque la campaña. Mientras, Bolaños tendrá que seguir aguantando sus «rapapolvos».