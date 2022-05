Sólo 5 de los 22 ministros se quedan en el Congreso a escuchar a Robles defender de Rufián al CNI

Sólo 5 de los 22 ministros que conforman el Ejecutivo de Pedro Sánchez se han quedado en la Sesión de Control al Gobierno de este miércoles en el Congreso para escuchar la intervención de la ministra de Defensa, Margarita Robles. La ministra ha salido en defensa del CNI ante el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, tras la destitución de Paz Esteban López al frente del Centro Nacional de Inteligencia ordenada por Pedro Sánchez para contentar a sus socios separatistas.

Los ministros que se han quedado para escuchar la intervención de Robles han sido los siguientes: la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. La ministra podemita se ha quedado en el hemiciclo al tener que intervenir minutos después por una interpelación urgente registrada por Vox sobre «medidas que va a adoptar este Ministerio para garantizar la igualdad entre los españoles».

La vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, ha acudido a la Sesión de Control al Gobierno a pesar de no tener que responder a ninguna pregunta parlamentaria. Ha estado presente hasta minutos antes de la intervención de Margarita Robles, que ha optado por abandonar el hemiciclo y a pesar de que también ha tenido que intervenir desde el estrado por una interpelación urgente registrada por el PP sobre «el abandono que padecen los trabajadores por cuenta propia y la falta de medidas eficaces para el apoyo a este colectivo a pesar de ser uno de los grandes afectados por la crisis económica derivada de la pandemia».

Margarita Robles ha tenido que responder a una pregunta realizada por el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro y a otra del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. El parlamentario popular ha realizado la siguiente pregunta: «¿Cómo valora las críticas que los socios de investidura hacen de los servicios de seguridad del Estado?». «Ni usted ni nadie me va a dar a mi lecciones de la defensa de los funcionarios del CNI y de las Fuerzas Armadas, no lo voy a consentir. Porque si algo he hecho durante este tiempo que soy ministra de Defensa es defenderles», ha replicado la ministra de Defensa.

Su defensa del CNI

Rufián ha formulado la siguiente pregunta a Robles: «¿Está el Gobierno español satisfecho con la actuación de los servicios de inteligencia?». En su intervención, el dirigente separatista ha cargado contra la ministra de Defensa y contra el CNI. «Su patriotismo es tóxico y quiere mal a este país. Usted es la máxima responsable del espionaje legal de este país, es responsable por acción o por omisión. Prepárese un poquito mejor las ruedas de prensa porque cuando dice que quiere un CNI decente, me parece que no», ha señalado Rufián desde su escaño.

«Sí, señor Rufián, estoy satisfecha y orgullosa del esfuerzo de 3.000 hombres y mujeres del CNI y en todos los servicios públicos que trabajan cada día por los derechos, las libertades, la seguridad y por la paz. Lo hacen en España y lo hacen en lugares muy lejanos para que usted y yo, a lo mejor, podamos tener unas libertades que en otro caso, no tendríamos», ha respondido Robles.

En este sentido, la ministra de Defensa también ha recordado la participación de Rufián en la Comisión de Secretos Oficiales. «A lo mejor usted prefiere venir aquí con su frase ocurrente para hacer méritos, yo no sé muy bien con quién, pero yo le pregunto. ¿Qué hizo usted en la Comisión de Gastos Reservados? ¿Vio, examinó las resoluciones judiciales? Pues ahí tiene la máxima transparencia y el máximo cumplimiento de la legalidad», ha zanjado Robles.