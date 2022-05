El PP vapulea al PSOE en Andalucía pero necesitará a Vox para gobernar en pleno ‘efecto Olona’

El resultado de la encuesta de Data10 para OKDIARIO de cara a las próximas elecciones en Andalucía el próximo 19-J no deja lugar a dudas: el Partido Popular de Juanma Moreno ganaría las elecciones con el 34,1% de los votos y sería la fuerza más votada cosechando 42 escaños. Es un resultado que le daría una victoria abrumadora, pero con tres escaños menos que la última encuesta del 26-A. Con este escenario, el PP ya no sumaría más escaños que la izquierda, y necesitaría a Vox para gobernar. El ‘efecto Olona’ se hace sentir desde la confirmación de su candidatura y Vox suma dos escaños más (24) logrando casi el 20% de los votos. El PSOE no consigue movilizar a los suyos y se estanca en el 27,1% de los votos (34 escaños) y la extrema izquierda se hunde en la irrelevancia tras el ridículo de Por Andalucía.

A cinco semanas de las elecciones del 19-J, la encuesta de OKDIARIO dictamina que se aleja para el PP la posibilidad de gobernar en solitario con la abstención de Vox. La suma de diputados de PP y Vox (66) superaría holgadamente la mayoría absoluta del Parlamento andaluz (55), pero está por verse si el PP (42), -Cs, su socio de Gobierno, desaparece y no consigue ni un solo escaño- logra superar en escaños a todas las fuerzas socialcomunistas (43).

El PP baja 1,4 puntos y 3 diputados desde la última encuesta de Data10 para OKDIARIO: es demasiado pronto para hablar de síndrome Mañueco pero parece claro que este escenario no se parece en nada al Madrid de Ayuso -un PP gobernando sin Vox-. Por el contrario, es una foto fija que recuerda más a lo ocurrido en las últimas elecciones autonómicas de Castilla y León, con la formación de Santiago Abascal entrando en el Gobierno.

Vox ya disfruta del Macarenazo con una subida de 1,2 puntos y dos diputados en sólo tres semanas. Con una gran fidelidad de sus electores del 84,6%, la campaña le puede sentar muy bien. No hay que olvidar que suele ir de menos a más como ya se vio en Castilla y León. La polémica absurda del empadronamiento de Olona en Salobreña no le ha provocado ni un rasguño a su candidata.

Apatía en la izquierda

En todo caso, la derecha irá hipermovilizada a las elecciones del 19-J, todo lo contrario de lo que le ocurre a la izquierda andaluza. El candidato socialista, Juan Espadas, que se presenta públicamente como «el nuevo presidente de la Junta», obtendría unos resultados similares a los que el PSOE obtuvo hace cuatro años, cuando se achacó su derrota al exceso de confianza de su electorado.

El estilo de campaña zafio de Espadas dedicando adjetivos gruesos a sus adversarios -este domingo ha llamado «suavón» a Juanma Moreno y su cabeza de lista de la candidatura por Jaén, Ángeles Férriz, se ha referido a Olona como «Macarena la católica», no parece estar dándole buenos resultados.

Por Andalucía y Adelante Andalucía, las dos formaciones comunistas a la izquierda del PSOE, apenas consiguen 9 escaños y transitan hacia el desastre, donde coincidirán con Ciudadanos, que muy probablemente desaparecerá del Parlamento andaluz. Por Andalucía, el primer frente amplio de la izquierda andaluza, ha resultado ser un auténtico fiasco tras quedarse Podemos fuera de la candidatura por enviar a destiempo la documentación. Pese a todo, mantiene sus 7 escaños del pasado mes de abril pero la guerra abierta entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz amenaza con pasarle factura. Adelante Andalucía, la formación que lidera la ex podemita Teresa Rodríguez, suma un escaño más (2) que maquilla su descalabro.