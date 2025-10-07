Muere un hombre de 74 años por el reventón de un neumático en un taller de Los Palacios (Sevilla)

Un hombre de 74 años ha fallecido este lunes tras reventar una rueda en un taller de neumáticos de Los Chapatales, poblado perteneciente al término municipal de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), según informa el 112.

El accidente se produjo pasadas las 16:30 horas, cuando una llamada a Emergencias informaba de un herido en un taller a causa del reventón de una rueda. Al lugar acudieron la Guardia Civil y el 061. Los servicios sanitarios practicaron técnicas de reanimación a la víctima, pero nada pudieron hacer por salvar su vida. Falleció en el lugar de los hechos.

🔴 Muere un hombre al reventar una rueda en un taller en #LosPalacios #Sevilla https://t.co/egoHm8zad2 — EMA 112 (@E112Andalucia) October 6, 2025

El hombre no trabajaba en el taller y tampoco era cliente. Al parecer, era familiar de uno de los empleados, según ha podido saber este periódico, aunque este extremo no está confirmado por fuentes oficiales.

Ya en junio, también en Los Palacios y Villafranca, un hombre de 39 años murió al caer a una turbina en una planta de reciclado de plásticos.

Atropello mortal en Roquetas

En otro orden de cosas, un juez de Roquetas de Mar (Almería) investiga al conductor de un turismo por el atropello mortal de un ciclista en la carretera de Alicún el pasado 10 de febrero. Tras el accidente, el hombre se dio a la fuga. En la zona del siniestro los agentes hallaron, entre otros indicios, una de las matrículas de su vehículo.

La Policía Local de Roquetas y la Guardia Civil de Tráfico localizaron el domicilio del sospechoso y encontraron allí su coche, que presentaba daños compatibles con un impacto. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia n.º 5 acordó su ingreso en prisión provisional.

La investigación apunta a que el conductor circulaba a velocidad «elevada» por una vía lenta. Además, según el testimonio de otro conductor, el vehículo implicado se movía en «zigzag» y puso «en peligro» a otros usuarios de la vía antes de embestir mortalmente al ciclista y darse a la fuga.