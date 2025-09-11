Muere una funcionaria de la Junta de Andalucía atropellada por un autobús escolar en Almería

Una mujer de 62 años ha muerto a primera hora de la mañana de este jueves atropellada por un autobús en Almería, según ha informado el 112. La víctima, vecina de Huércal de Almería, ha fallecido en el acto.

El accidente se ha producido la altura del número 6 de la avenida Federico García Lorca, poco antes de las 7:30 horas, cuando varios viandantes han llamado al 112 para alertar de que una mujer acababa de ser atropellada por un autobús en una de las arterias de la capital.

Efectivos sanitarios y de la Policía Local se han desplazado hasta el lugar, donde se ha confirmado la muerte «en el acto» de la víctima, de la que en un principio se informó erróneamente de su edad. El siniestro ha tenido lugar en un cruce regulado por semáforos, aunque todavía se está a la espera de conocer las circunstancias exactas en las que se ha producido el atropello.

Según informa La Voz de Almería, la víctima es una funcionaria de la Junta de Andalucía que se dirigía a su puesto de trabajo y el vehículo implicado en el accidente es un autobús de Frahemar dedicado al transporte escolar. Fuentes municipales han confirmado que el autocar no cubre el servicio urbano de la capital, sino que realiza transporte de pasajeros discrecional.

El conductor del autobús ha dado negativo en los test de alcohol y drogas practicados por la Policía Local. Fuentes de la Jefatura han indicado a Europa Press que aún se mantiene la instrucción de diligencias con la declaración del conductor para tratar de esclarecer lo ocurrido.