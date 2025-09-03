A prisión el conductor drogado que atropelló mortalmente a una madre y su hija embarazada en Huelva

Un Juzgado de Huelva ha acordado el ingreso en prisión provisional del conductor que este pasado domingo atropelló mortalmente en la A-49 a dos mujeres de 20 y 57 años, madre e hija, que se habían bajado de una furgoneta tras sufrir un pinchazo. Las víctimas eran vecinas de Tomares (Sevilla). El conductor, que resultó herido, dio positivo en el test de drogas.

Los hechos ocurrieron sobre las 14:30 horas del pasado domingo, en plena operación retorno, en el kilómetro 71 de la A-49, sentido Huelva, a la altura de Trigueros. Varios testigos llamaron al 112 alertando de una colisión entre un turismo y una furgoneta. Todo apunta a que el vehículo en el que viajaban la madre y su hija sufrió un reventón, ambas se bajaron y fueron arrolladas por el turismo. La joven estaba embarazada, según informó Diario de Huelva.

Al conductor se le atribuyen inicialmente dos presuntos delitos de homicidio con imprudencia grave con vehículo a motor, un presunto delito contra la seguridad vial en su modalidad de conducción bajo los efectos de sustancias drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, y dos presuntos delitos de lesiones, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Este martes noche, el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Huelva, en funciones de guardia, decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

José María Soriano, alcalde de Tomares, localidad sevillana donde vivían las víctimas, decretó este lunes dos días de luto oficial por el «trágico fallecimiento» de sus vecinas. «Desde la corporación municipal invitamos a todos los tomareños a unirse en el sentimiento de pesar y acompañamiento a sus familias en estos momentos tan dolorosos», señaló en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Hemos decretado dos días de luto oficial tras el trágico fallecimiento de dos vecinas del municipio en un accidente ocurrido en Trigueros. Durante estas jornadas, las banderas de los edificios públicos municipales ondearán a media asta en señal de duelo. pic.twitter.com/oZwd4Yx11h — José María Soriano (@Soriano_Alcalde) September 1, 2025

El pasado mes de julio, un hombre murió atropellado por un camión en la A-7, a su paso por Almería, mientras cambiaba una rueda delante de sus dos hijos, de 15 y 17 años, que fueron evacuados al hospital por crisis de ansiedad. El camionero se dio a la fuga y fue detenido una semana después.

En junio, dos conductores fallecieron en Pinos Puente (Granada) después de tener un accidente de tráfico, bajarse de sus coches y morir atropellados por un tercer vehículo. Tenían 32 y 36 años.