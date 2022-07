Loles López, que como ha avanzado OKDIARIO Andalucía será la próxima consejera de Igualdad de la Junta de Juanma Moreno, tendrá que dejar su puesto como secretaria general de la formación, toda vez que al ostentar un cargo público no podrá seguir siendo la número dos del partido en la comunidad. En detrimento de López, tal y como ha podido saber este periódico, será Antonio Repullo, hasta ahora coordinador general del PP andaluz (PP-A), el secretario general del PP-A.

Repullo es, según ha podido saber este medio, una persona de la total confianza del entorno de Juanma Moreno, que en esta legislatura será la persona que, esta vez sí, escoja a su equipo al 100%. Y no sólo por la no injerencia de otros partidos (debido a la mayoría absoluta), sino también por la no injerencia de Génova, que tiene depositada en Moreno toda la confianza posible tras arrasar en las pasadas elecciones autonómicas del 19 de junio. Y es que, miren ustedes que el señor Moreno es alguien dialogante, pero en el PP tienen claro que es una persona sobradamente preparada para no necesitar consejos desde Génova. Así, la elección de Repullo como su número dos dentro del partido en Andalucía es una decisión completamente de Moreno, cada vez con más peso en el partido.

Repullo

El todavía coordinador general del PP-A, Antonio Repullo, ha destacado este mismo lunes que la «celeridad» para formar el próximo gobierno de la Junta de Andalucía tendrá como consecuencia «poner en marcha medidas que continúen la transformación y el avance de Andalucía» con un gobierno como el de Juanma Moreno, que es «un gobierno al lado de las personas, que apoya a las familias y que está con los que más le necesitan».

En una rueda de prensa en Córdoba, Repullo ha apuntado que éstas son las líneas de acción del PP andaluz en las que seguirá trabajando el Gobierno de Juanma Moreno y que «están llevando al desarrollo económico y social de nuestra tierra», motivo por el que entiende que las recientes elecciones autonómicas son «un revulsivo para un nuevo impulso» a estas políticas que traen beneficios como la inclusión de 40 proyectos en la unidad aceleradora de empresas de Andalucía.

«Gracias a la digitalización de la administración andaluza y la eliminación de trabas burocráticas que limitaban el desarrollo de las empresas en Andalucía, ahora se incorporar 40 proyectos a la unidad aceleradora que van a suponer un aumento de la inversión en nuestra tierra, superando los 7.000 millones en Andalucía en los próximos años y creando, directa e indirectamente, 24.000 nuevos puestos de trabajo», ha detallado Repullo.

El coordinador general ha informado también sobre la agenda legislativa de los próximos meses en los que se pondrán en marcha leyes y reglamentos «muy importantes tanto desde el punto de vista social como económico» para Andalucía, y que contempla, entre otras, la Ley de Salud Pública, Atención Temprana, Función Pública y los reglamentos de la Lista y la Oficina contra el Fraude.

Asimismo, se ha referido a la Ley de Presupuestos para el próximo año por ser la herramienta «que dota a la Junta de la capacidad económica que necesita Andalucía para que se lleven a cabo las medidas que van a continuar desarrollando esta comunidad con las políticas puestas en marcha por el Gobierno de Juanma Moreno».

«En un momento tan importante en el que Andalucía se plantea sus presupuestos para el próximo año, seguimos sin saber por parte del Gobierno de España la envolvente financiera de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y qué pasará con la infrafinanciación que sufre nuestra comunidad», ha lamentado Repullo.

Al respecto, ha añadido, esto ocurre «justo cuando Sánchez alardea de reuniones y negociaciones con el presidente de otra comunidad autónoma», de la que ha advertido señalando «precedentes como la negociación de Zapatero con ERC que provocó un sistema de financiación autonómica» con «un importante detrimento para los andaluces».

Ante ello, Repullo ha criticado que el PSOE-A «siga siendo el cómplice las políticas de Sánchez, ya que no afronta ni se enfrenta a las medidas que van en contra de Andalucía», razón por la que entiende que esta formación «ha dejado de ser una herramienta útil a los andaluces» para convertirse en la «marioneta del sanchismo» que «no apuesta por nuestra tierra».