La secretaria general del PP de Andalucía, Loles López, ha criticado este viernes la estrategia seguida por el todavía alcalde de Sevilla y líder del PSOE-A, Juan Espadas, a quien la legislación vigente obliga a dimitir como regidor antes de su toma de posesión como senador el próximo martes al tratarse de cargos incompatibles.

En un comunicado, López ha advertido a los andaluces de que «quien no sabe gestionar sus propios pasos no puede gestionar el futuro de Andalucía». La dirigente popular, que ha denunciado la «gestión nefasta» de Espadas y su último «ridículo» en Sevilla, se ha preguntado: «¿Cómo pretende ponerse al frente de una comunidad autónoma como Andalucía un político que no es capaz de gestionar ni su propia salida del Ayuntamiento de Sevilla?».

«Espadas va tarde y mal, lleva meses ausente del Ayuntamiento sevillano y meses ausente de los problemas de los andaluces, porque no tiene más voluntad que la de servir de apoyo al maltrato sistemático de Sánchez a nuestra tierra», ha apuntado López.

Antonio Muñoz, nuevo alcalde

El socialista Espadas presentará su dimisión este lunes 20 de diciembre obligado por el artículo 2.2 de la Ley 19/2007 de 17 de diciembre de designación de senadores y senadoras en representación de la comunidad autónoma andaluza, que dice así: «Los senadores que se designen estarán afectados por las causas de incompatibilidad establecidas en la legislación electoral. En todo caso, son incompatibles los altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía, miembros de la Mesa del Parlamento de Andalucía, presidentes de Diputaciones Provinciales y alcaldes. La aceptación por los senadores que se designen de cualquier cargo o función declarado incompatible llevará consigo la simultánea renuncia al correspondiente escaño».

Así las cosas, el líder del socialismo andaluz adelantará tres semanas su marcha del Ayuntamiento de Sevilla y deberá rectificar el cronograma que él mismo anunció el pasado 14 de diciembre. Entonces, Espadas fijó su renuncia para el 7 de enero con el objetivo de evitar las «complicaciones» de acometer una salida en plenas fiestas navideñas y para «dejar las cosas bien hechas y terminadas».

Ahora, y ante lo dictado por la Ley, el Pleno de la corporación municipal tomará conocimiento el próximo lunes 20 de diciembre de la salida del socialista como alcalde. De acuerdo con el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las entidades locales, a partir de la renuncia al cargo se abre un periodo máximo de diez hábiles para la convocatoria del Pleno de toma de posesión del nuevo alcalde de la ciudad, el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, el también socialista Antonio Muñoz. Durante ese tiempo, Sonia Gaya será la alcaldesa en funciones.