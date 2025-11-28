Moreno deja en evidencia a la izquierda andaluza: «Si tanto os repele la corrupción, rompan con Sánchez»

Juanma Moreno ha acusado este jueves a la izquierda andaluza de «cobardía política» por seguir apoyando a Pedro Sánchez pese a los múltiples casos de corrupción. El presidente de la Junta ha exigido a Por Andalucía (Podemos, Sumar…) que, si de verdad le «repele la corrupción», rompa ya con el Gobierno central y deje de blanquear al PSOE.

Durante el Debate sobre el estado de la comunidad celebrado en el Parlamento andaluz, Moreno ha respondido con dureza a la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, a quien ha reprochado que su grupo no haya criticado ni una sola vez los escándalos que afectan al Ejecutivo de Sánchez. «Su partido no ha hecho nada, ni por combatir la corrupción del Gobierno donde ustedes forman parte, ni la han criticado ni la han cuestionado», ha señalado.

El presidente ha afirmado que Nieto y su grupo solo quieren «imponer su verdad», ya que vienen «de la escuela de la izquierda más izquierda y más radical». Según Moreno, ese sectarismo les impide reconocer el daño institucional provocado por la corrupción en el entorno del PSOE y del propio presidente del Gobierno.

«Si tanto les repele la corrupción, ¿qué hacen ustedes apoyando a un Gobierno acosado por la corrupción como el de Pedro Sánchez?», ha preguntado. Acto seguido, ha sido tajante: «Eso demuestra cobardía política, falta de coherencia e incluso escasez de principios». También ha afeado a Nieto que no haya hecho «ni una sola mención» a las decisiones judiciales conocidas esa misma tarde sobre el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García.

Moreno ha acusado a Por Andalucía de «blanquear» tanto a Sánchez como a María Jesús Montero, a quien ahora -ha ironizado- «hay que rendir pleitesía» cuando antes criticaban sus políticas. En este sentido, ha recordado que Nieto no ha defendido a Andalucía frente a los «agravios» del Gobierno central y le ha reprochado que le hable de andalucismo cuando, a su juicio, «no ha movido ni una pestaña» por esta tierra.

Por último, ha desmontado los intentos de la izquierda de desviar la atención hacia el caso Mascarillas en la Diputación de Almería, subrayando que nada de eso justifica su silencio ante la corrupción que asfixia al Gobierno de Sánchez y sus aliados.