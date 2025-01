Montero para «renovar» el PSOE de Andalucía: consejera de Chaves y Griñán salpicada por la corrupción

El aún secretario general del PSOE de Andalucía (PSOE-A), Juan Espadas, ha anunciado este martes que «no va a concurrir» al proceso de primarias que afronta la federación andaluza para renovar su liderazgo, que Ferraz ha encargado a María Jesús Montero para vender un proceso de «renovación» que estará en manos de quien ya ha sido consejera con Manuel Chaves, José Antonio Griñán y con Susana Díaz, y que ha ejercido cargos de importancia en los años más corruptos de la historia de Andalucía. De hecho, su nombre está muy presente en algunas de las tramas más famosas, como Faffe o Isofotón.

Espadas, sin embargo, ha asegurado que da «un paso al lado» para «apoyar a otro liderazgo que renueve este proyecto y lo pueda convertir en ganador en 2026», año en el que están previstas las próximas elecciones andaluzas. Sin embargo, lo cierto es que poca renovación podrá haber con María Jesús Montero, implicada en alguno de los casos de corrupción más famosos de la historia de la comunidad al haber formado parte de los gobiernos de la Junta de Andalucía más corruptos.

Faffe

Y es que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está directamente salpicada en la corrupción en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), un ente público cuyo desenlace, por el que los trabajadores de la misma quedaron subrogados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), fue firmado por Montero en su etapa de consejera de Hacienda. Ahora, precisamente, se investigan presuntos enchufes. Entre ellos, sin ir más lejos, el de la mujer de Juan Espadas, Carmen Ibanco.

María Jesús Montero ha sido citada en varias ocasiones a declarar en la comisión del Parlamento de Andalucía que investiga la corrupción en Faffe. La ministra de Hacienda ha alegado siempre dictámenes del Consejo de Estado que recogen que los miembros del Ejecutivo central no tienen que comparecer en órganos autonómicos de esta naturaleza por no tener competencias. En esas comisiones, sin embargo, sí compareció Carmen Ibanco, donde todos recordarán su momento estelar: el ‘word perfect’.

Isofotón

Además, los ministros María Jesús Montero, Luis Planas, Teresa Ribera y el aún líder del PSOE-A, Juan Espadas, están completamente salpicados por el caso Isofotón, por el que, como ya avanzó OKDIARIO Andalucía, se investigaron subvenciones irregulares por valor de unos 80 millones de euros.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla llevaba años investigando este caso que, curiosamente, quedó archivado por un mero defecto formal: el incumplimiento de los plazos en las diligencias. Pero lo cierto y que, lamentablemente, no se juzgará, es que fue hace algo más de tres años cuando la Fiscalía apuntó a ex consejeros como Juan Espadas, María Jesús Montero y Luis Planas, toda vez que sus carteras autonómicas formaban parte de la comisión delegada para Asuntos Económicos, en la que se modificó la propuesta de inversión para conceder un préstamo de 8,3 millones a la empresa Isofotón. De hecho, en algunas de estas subvenciones irregulares fueron ellos mismos quienes tuvieron que firmar para que se diera luz verde al pago.

Aunque ninguno de los tres ministros ni tampoco el señor Espadas llegaron a estar investigados, hubo más 40 imputados en esta trama y 37 eran ex altos cargos y ex directivos de la Junta socialista de Andalucía que entonces controlaba el señor José Antonio Griñán. Finalmente, por un defecto formal, no será nadie juzgado por este desfalco.