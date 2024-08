El PSOE andaluz veta el desembarco de Montero para relevar a Espadas tras el pacto con ERC

Pese a que los líderes visibles del PSOE andaluz (PSOE-A) no se atreven a criticar públicamente el acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, lo cierto es que el socialismo andaluz está muy indignado no sólo con este pacto, sino con el silencio de Juan Espadas, secretario general del PSOE-A… y con el de María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. Una María Jesús Montero que tenía todas las papeletas para suceder a Juan Espadas pero a quien le ha perjudicado, y mucho, la concesión del pacto con ERC.

Y es que fuentes del socialismo andaluz aseguran a OKDIARIO que la vuelta de María Jesús Montero a Andalucía como candidata a presidir la Junta es algo que ya no sería bien recibido por todos los estamentos de San Vicente -sede del PSOE en la comunidad-. De hecho, si el seno del PSOE-A ya estaba más que dividido entre los sanchistas (quienes defienden a Juan Espadas) y los susanistas (los que añoran a Susana Díaz), ahora se ha creado una nueva división entre los primeros. Una división que, aunque ya existía, se ha acentuado mucho más tras el acuerdo entre el PSC y ERC… debido al silencio cómplice de María Jesús Montero. Y es que entre los sanchistas cada vez eran más los que veían con muy buenos ojos la llegada de la ministra de Hacienda al PSOE-A, sin embargo, incluso a ellos les cuesta entender ahora un pacto a todas luces perjudicial para los andaluces, y que cuenta con el visto bueno de la ministra de Hacienda.

En este sentido, cabe recordar los años de Montero como consejera de Hacienda andaluza, en los que no paraba de exigir una financiación justa para Andalucía. Sin embargo, no sólo no ha hecho absolutamente nada por mejorar la infrafinanciación que sufre la comunidad, sino que ahora se ha doblado ante los intereses de Pedro Sánchez pese a que perjudican seriamente a todos los andaluces.

En el socialismo andaluz, de hecho, uno de los motivos que más apoyos le han hecho perder a Juan Espadas es su sometimiento constante a los intereses de Pedro Sánchez, que de hecho decidió premiarle con la portavocía en el Senado, alejándole más aún de los andaluces. Los socialistas andaluces, habiendo vivido ya lo que implica tener a una marioneta de Ferraz al frente, no quieren volver a pasar por lo mismo, y es más que evidente que María Jesús Montero, a la vista está, seguirá interesándose más por el bien de Pedro Sánchez que por el de los andaluces. Y, si cabía alguna duda de ello, su silencio ante el pacto entre el PSC y ERC no ha hecho más que refrendar la evidencia.

«Ni pío a Sánchez»

Aunque en un primer momento parecía que Juan Espadas criticaba el acuerdo alcanzado entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña, lo cierto es que el tiempo ha demostrado, una vez más, que el líder de los socialistas andaluces no es más que una marioneta política de Pedro Sánchez y, por tanto, que está más preocupado por contentar a Ferraz que por el bienestar de los andaluces.

Por ello, este jueves la Junta de Andalucía ha criticado este silencio de Espadas… pero también el de María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, quien, tras años como consejera de Hacienda andaluza exigiendo una financiación justa para la comunidad, ahora se dobla ante los intereses de Pedro Sánchez pese a que perjudican seriamente a todos los andaluces.

Así, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha criticado este jueves el apoyo de Espadas y de Montero en la Ejecutiva Federal del PSOE al acuerdo alcanzado por PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat y ha lamentado que, a diferencia de otros dirigentes socialistas como Emiliano García Page o Javier Lambán, «no se atreven a decirle ni pío a Pedro Sánchez».