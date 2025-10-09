Un mexicano admite que violó a una mujer en Sevilla y queda libre tras un año en prisión provisional

La Audiencia de Sevilla ha condenado a dos años de cárcel a un joven de nacionalidad mexicana por agredir sexualmente a una mujer en el portal de su casa tras una noche de fiesta en la capital andaluza en septiembre del año pasado. El acusado, Luo I. L. G., ha reconocido los hechos y queda en libertad tras casi un año en prisión provisional. La pena de cárcel queda suspendida siempre que no reincida en los próximos cinco años.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, sitúa los hechos el 21 de septiembre de 2024. El acusado, de 19 años entonces, coincidió con N. en una discoteca de Sevilla. Sobre las 6:30 horas, ambos acordaron volver a casa en un Uber junto a otra amiga. Al llegar al domicilio de la víctima, el acusado la acompañó hasta el portal y una vez allí se abalanzó sobre ella, tratando de besarla. Ella se negó, pero él la agarró del cuello y la acorraló contra la pared. Se bajó los pantalones, le tocó el pecho por debajo de la camiseta y luego metió la mano bajo la falda y le introdujo dos dedos en los genitales.

El acusado fue detenido ese mismo sábado por la Policía Nacional. Un día después, el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Sevilla, en funciones de guardia, ordenó su ingreso en prisión provisional, medida que se mantuvo hasta la celebración del juicio oral el 9 de septiembre de 2025.

Según el fallo, adelantado por ABC, Luo actuó bajo los efectos de una «gran cantidad de bebidas alcohólicas», lo que «disminuía de forma leve sus facultades psíquicas e intelectivas». Antes del juicio consignó 4.500 euros de indemnización a la víctima por el perjuicio moral causado. La mujer sufrió lesiones leves en el cuello y la clavícula.

El acusado reconoció los hechos de forma «expresa y explícita» en el juicio oral y mostró su «absoluta conformidad» con la calificación fiscal, a la que se adhirieron la acusación particular y la defensa. El abogado de Luo pidió su libertad provisional y ni la Fiscalía ni la acusación particular se opusieron.

Por todo ello, la Audiencia de Sevilla condena al acusado a dos años de prisión por un delito de agresión sexual. También se le prohíbe acercarse o comunicarse con la víctima durante siete años y trabajar con menores de edad durante cinco años. Por el delito leve de lesiones se le impone una multa de 900 euros. Las partes han manifestado que no desean recurrir la sentencia, por lo que se declara firme.

Respecto a la pena de prisión, la Audiencia suspende la condena con la condición de que el agresor sexual no vuelva a cometer ningún delito durante los próximos cinco años. Con el acuerdo entre las partes, Luo I. L. G., que se encontraba preso en el centro penitenciario de Sevilla, ya está en libertad provisional. No tiene antecedentes y se encuentra en situación regular en España.