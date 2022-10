Un líder musulmán de Sevilla admite que Vox puede ser el «espejo» para ver los errores del Islam

Yihad Sarasua, Presidente de la Mezquita Ishbilia, ha admitido en una entrevista a OKDIARIO Andalucía muchas veces son los propios musulmanes quienes «dan los argumentos» a Vox para criticarles. «Muchas veces uno tiene que mirarse al espejo. Y el espejo puede ser un partido o puede ser otra cosa. En este caso, el espejo puede ser Vox para darnos cuenta de nuestros errores», señala el líder de la que es una de las mezquitas más importantes de Sevilla.

En la entrevista, que pueden ver completa en OKDIARIO, consultamos a Sarasua por el machismo evidente en el Islam. Y lo admite. En este sentido, considera que falta «integración» por parte de los musulmanes extranjeros, toda vez que afirma que los musulmanes nacidos en España están más adaptados: «Si un musulmán ha nacido aquí, en España, donde ve las relaciones de otra forma, puede madurar y comportarse de otra manera. Ahí está el shock. Cuando no existe un Islam español o andaluz. Y ahí es donde falta esa integración, el Islam necesita un proceso de aclimatación, y sobre todo por parte de quienes dirigen las mezquitas».

De hecho, Sarasua señala directamente a los imanes de las mezquitas. «El problema está cuando hay personas que viven del Islam y se mantienen al margen. Viven dirigiendo una comunidad y no corrigen. Y cuando les preguntan dicen qué es lo correcto y lo que no. El Islam puede convivir con las mujeres de una manera adecuada. Y el pañuelo lo mismo. La mujer se tiene que poder poner o quitar el velo cuando le parezca o cuando quiera», explica el Presidente de la Mezquita Ishbilia.

«La comunidad islámica está enquistada en una representación del Islam que la cúpula no corrige, o no quiere corregir en este caso»

Ante este tipo de afirmaciones tan sorprendentemente críticas por parte de Sarasua, le espetamos que probablemente vaya a recibir críticas por parte de su comunidad. Su respuesta: es su lucha. «No será la primera vez, por esto y por muchas cosas más. Los imanes te dicen: no hay coacción en el Islam. Vale, es cierto. Pero, entonces, ¿por qué coaccionas a las mujeres para que se pongan el velo? Y te dicen: No, porque ella es la que defiende la identidad de tu familia. Y esto así no se hace. Este desarrollo del pensamiento es la necesidad que tiene la comunidad islámica. Precisamente, porque está enquistada en una representación (del Islam) que la cúpula no corrige, o no quiere corregir en este caso», afirma.

Admira a la Policía Nacional

«La posibilidad de ejercer el Islam en España nos la garantiza la Policía. Porque si fuera por algunos, hoy en día ya nos habrían atacado y nos habrían atentado. Podríamos estar perseguidos. Si no es por esta defensa que la Policía hace de nuestra religión estaríamos atacados», agradece Sarasua.

Yihad, recuerda a un musulmán que fue detenido porque quería atentar en Sevilla en plena Semana Santa. «Imagina que hubiese hecho algo. Estaríamos muy perseguidos. Lógico. Por tanto, menos mal que la Policía cumple esa función», continúa.

Cuestionado Yihad Sarasua por Vox y su afirmación de que la cultura islámica y la occidental son incompatibles, admite que, aunque no les da la razón, sí es verdad que «muchos» musulmanes «les dan los argumentos». De hecho, considera que su religión podría mirarse en el «espejo» de Vox para «darnos cuenta de nuestros errores».