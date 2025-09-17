La Guardia Civil busca a un niño de 14 años que desapareció antes de entrar al colegio en Málaga

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras la desaparición de un joven este lunes en Málaga. Marc Ian, de 14 años, permanece en paradero desconocido desde este 15 de septiembre, cuando no acudió a las clases en su instituto en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria, donde reside con sus padres y su abuela.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que han asegurado que a raíz de la denuncia presentada por la familia del menor se ha abierto una investigación al respecto.

Marco Antonio Campos, el padre del menor desaparecido, ha explicado que la noche anterior a su desaparición, la última vez que estuvo con sus padres, se mostró «feliz y alegre» y le dijo «adiós, papá». Ahora bien, las sospechas sobre algún gesto extraño por parte de su hijo llegaron al día siguiente, cuando el joven estaba con su abuela y sus padres ya se habían marchado a trabajar.

Y es que, según ha contado el padre, Marc metió en su mochila dos o tres pantalones, un pack de seis zumos y le pidió a su abuela que le preparara varios bocadillos. Además, como el adolescente no tiene teléfono móvil, se lo pidió a su abuela para mensajearse con al menos uno de sus mejores amigos.

Vive a 500 metros del instituto

A pesar de que Marc Ian vive a apenas 500 metros de su instituto, su padre ha relatado como salió de su casa «una hora antes de que comenzaran las clases». Sobre el uso del móvil que le cogió a su abuela, Marc Ian le dijo su amigo: «Vamos a reunirnos, que es la última vez que me vas a ver». Su amigo, según ha confirmado el padre del desaparecido, le llegó a advertir de que «no hiciera nada ilegal ni nada inapropiado».

El hermano de Marc está solicitando colaboración y ayuda vía redes sociales para intentar localizarlo. En cuanto a las posibles causas de la desaparición, el padre ha informado, podría estar motivada por el hecho de que Marc Ian tenía que repetir curso, ya que incluso llegó a decir que prefería «no volver a ir a su instituto».