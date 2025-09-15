El motivo por el que siempre debes mirar alrededor antes de terminar de comer: lo pide la Guardia Civil y es importante

La Guardia Civil ha lanzado una importante advertencia ante lo que se debe hacer durante la hora de comer, si comemos fuera, mirar alrededor puede salvar vidas. Vivimos en un mundo que va a toda velocidad, no se detiene ni para comer bien, algo que vemos en nuestro día a día de una forma que quizás nos acabará sorprendiendo más de lo que nos imaginaríamos. Sin duda alguna, la hora de comer puede acabar siendo el momento en el que quizás descansamos un poco.

Las formas de comer fuera de casa varían más de lo que nos imaginaríamos. Es importante estar muy pendientes de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estos días. Tendremos que empezar a visualizar una serie de elementos que pueden ser claves y que, tocará ver qué es lo que acabará pasando en estas jornadas que tenemos por delante. Es momento de tener por delante algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estos días. Volver a la rutina implica estar fuera de casa y comer fuera de ella, con la presión del tiempo y algunas peculiaridades.

Lo pide la Guardia Civil y es importante

Las comidas que vemos en bares y restaurantes estos días ya no son en bikini o en bañador a pie de playa, con ropa fresquita y sin mirar el reloj. Vuelven los trajes, la blazer y estar pendientes de un tiempo que puede jugar en nuestra contra, en unos días en los que con comida por medio las consecuencias pueden ser fatales.

Mirar a nuestro alrededor después de comer, nos puede descubrir y ese alguien que se está atragantando y por falta de aire no puede gritar o hacer nada más que moverse para alertar de su estado.

Debes mirar alrededor después de comer

Desde el blog Salvavidas nos dan con una serie de elementos que debemos tener en cuenta para saber si estamos ante un atragantamiento:

Expresión de confusión o pánico

Respiración forzada o ruidosa

Tos, que puede ser débil o fuerte

Una o ambas manos apretadas en torno a la garganta

Labios, piel y uñas que van cambiando de color, poniéndose azules o grises

Pérdida del conocimiento

Siguiendo con la misma explicación, nos explican la forma correcta de actuar ante este tipo de problema que puede agravarse de no reaccionar rápidamente:

Si la persona que se está atragantando puede toser, lo mejor es dejar que lo siga haciendo, animándola a que tosa con fuerza. Esto es debido a que tosiendo se puede expulsar de forma natural el objeto que obstruye la vía aérea.

Si la persona que se está atragantando no puede toser de ninguna de las maneras, hay que comenzar con las maniobras de primeros auxilios. Los pasos recomendados a seguir son:

Dar 5 golpes secos en la espalda alta: hay que colocarse de pie, si es un adulto, y de rodillas, si es un niño, siempre al costado y justo detrás de la persona. Abrazar a la persona a la altura del pecho para soportar el peso de su cuerpo y doblarla por la cintura de modo que mire el suelo. Dar 5 golpes separados entre los omóplatos con la palma de la mano.

Hacer 5 compresiones abdominales: si los golpes en la espalda no han expulsado el objeto, hay que hacer 5 compresiones abdominales. Esta maniobra es conocida como la maniobra de Heimlich.

Alternar entre 5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales hasta conseguir que el objeto deje de obstruir la vía aérea.

Esta alerta de la Guardia Civil y consejos de los expertos pueden salvar vidas, en unas horas de comida en las que quizás deberemos estar preparados para afrontar un marcado cambio de tendencia. Es hora de apostar claramente por un giro radical que puede acabar siendo clave en estos días.