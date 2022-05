Fran Carrillo, quien fuerza portavoz de Ciudadanos (Cs) Andalucía y coordinador provincial de la formación en Córdoba, ha anunciado su decisión de dejar su cargo en el partido de cara a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. Tanto Inés Arrimadas, líder de Cs, como Juan Marín, cabeza de lista de la formación el 19J, han ido apartando poco a poco a un Fran Carrillo que, sin embargo, era capaz de mover, gracias a sus discursos e ingeniosos tuits, a miles de personas que aún confiaban en él. No así su partido, que le ha ido ninguneando hasta hacerle sentir fuera.

En el día de hoy, he comunicado a la Presidenta Nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y al Coordinador Autonómico, Juan Marín, mi dimisión irrevocable como Coordinador Provincial de Ciudadanos en Córdoba, y por tanto, de cualquier responsabilidad para con el Partido.

Abro hilo. — Fran Carrillo Guerrero 🇪🇸 (@francarrillog) May 11, 2022

Carrillo ha anunciado su decisión «irrevocable» en redes sociales, dando «gracias en especial a Albert Rivera por haberme invitado hace diez años a sumar mi granito de arena para que los liberales tuviéramos voz en las instituciones».

Lo cierto es que en Córdoba, el partido no quería a Fran Carrillo. Recuerden que Carrillo fue el rival de Marín en las primarias internas de diciembre, aunque la brecha entre ambos ya estaba abierta desde hacía tiempo. Sea como fuere, la formación prefería que el coordinador en Córdoba fuera Ángel Pimental, delegado de Turismo de la Junta en la provincia. Sin embargo, en vez de comunicárselo a Carrillo, desde el partido optaron por ningunearle. Por ejemplo, organizando eventos en la provincia sin ni siquiera informarle.

Pero lo cierto es que las órdenes no parecen salir de Marín, sino de Arrimadas. Basta con echar un ojo a los cabezas de lista provinciales, donde se encuentra Rocío Ruiz, muy crítica siempre con el líder de Cs Andalucía y que, sin embargo, será una de las personas más importantes en el nuevo organigrama del partido. Durante semanas, de hecho, se estuvo especulando con la posible concurrencia de Ruiz a las primarias contra Marín -quien ganó al ex portavoz adjunto en el Parlamento andaluz Fran Carrillo-. De hecho, en aquellas primarias Ruiz se puso de perfil y no apoyó públicamente a Juan Marín. Sin embargo, será una de sus mujeres fuertes dentro de un Cs Andalucía que, muy probablemente, desaparecerá.

Con la de Carrillo son ya nueve las bajas del partido. El ex portavoz, sin embargo, no ha dejado de militar en el partido, si bien es cierto que, según fuentes conocedoras, es algo que pensará en los próximos días.