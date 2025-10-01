Feria de la tapa en San Fernando 2025: fechas, horarios, tapas, rutas y precios

San Fernando se prepara para comenzar este mes octubre con una cita que ya es un clásico en la ciudad: la Feria de la Tapa. Un evento que no entiende de edades ni de etiquetas y que consigue reunir a vecinos, hosteleros y visitantes en el mismo lugar, alrededor de una mesa y con una tapa en la mano en apenas un fin de semana. Mucho más que una feria es la excusa perfecta para salir a la calle, encontrarse con amigos y disfrutar de esos sabores que forman parte de la memoria de La Isla.

Quien ha pasado alguna vez por el Parque Almirante Laulhé en estas fechas sabe bien lo que se puede encontrar en la ya famosa Feria de la Tapa de San Fernando: barras repletas, familias enteras compartiendo mesa, niños correteando, música de fondo y el olor a cocina recién hecha. Todo eso mezclado crea un ambiente único que ya es seña de identidad de este evento, que alcanza en 2025 su edición número 21. Y por fin ya se conoce el programa, con fechas y qué tapas vamos a poder encontrar este año.

Detrás de la feria está la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de San Fernando (Acosafe), que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento para sacar adelante el evento. Pero este no es sólo un encuentro gastronómico: con el paso de los años se ha convertido en una auténtica oportunidad donde los bares de la ciudad muestran lo que saben hacer. Los cocineros se esfuerzan por innovar, pero sin perder de vista esas tapas clásicas que nunca fallan. Las tortillitas de camarones, el bienmesabe o las papas aliñás siguen apareciendo en cada edición porque el público las pide y las espera. Al final, la gracia de la feria está precisamente en eso: en mezclar lo de siempre con propuestas nuevas, de manera que cada visitante encuentre un motivo para volver. Si vives en San Fernando o en Cádiz y te acercas al municipio este fin de semana, toma nota porque te contamos todo sobre la nueva edición de la Feria de la Tapa.

Cuándo es la Feria de la Tapa de San Fernando

La Feria de la Tapa de San Fernando 2025 no faltará a su cita. Este año se celebrará entre el jueves 2 y el domingo 5 de octubre, con el Parque Almirante Laulhé como epicentro del evento. Será la edición número 21 y llega con un pequeño cambio en el calendario: normalmente coincide con la festividad del 24 de septiembre, pero en esta ocasión se retrasa unos días por cuestiones técnicas y también para no solaparse con otras citas gastronómicas que había en la Bahía.

El parque volverá a llenarse de casetas, barras y el bullicio de la gente buscando su tapa favorita. Habrá quien prefiera innovar y probar algo diferente, y quien vaya directo a lo de siempre: croquetas, chocos, papas aliñás o esa tortilla que recuerda a casa. Entre los locales confirmados aparecen nombres conocidos como De Javier Tapería, Arepas Berta, Danilo’s Garden, Taberna Damajuana o El Rinconcillo Gallego, que en conjunto pondrán sobre la mesa más de medio centenar de propuestas. Los precios seguirán en la línea habitual, con tapas en torno a los 2,50 o 3 euros, lo que permite probar varias sin que se note demasiado en el bolsillo.

Pero la feria no se queda sólo en lo gastronómico. Por las noches habrá música en directo y un concurso para elegir la mejor tapa, en el que un jurado formado por influencers gastronómicos decidirá cuál se lleva el premio. Como novedad, este año también se suma un desfile de moda, previsto para el viernes 3 y el sábado 4 a las siete de la tarde. La idea es clara: mezclar hostelería y comercio en un mismo espacio y aprovechar la feria para mostrar lo que San Fernando ofrece más allá de la cocina.

Quienes se acerquen al parque podrán organizar su propia ruta de tapas, recorriendo cada caseta y probando especialidades que van desde carnes guisadas a recetas marineras, pizzas creativas, croquetas caseras o postres con guiños innovadores. La atmósfera del parque, con música de fondo, niños corriendo y mesas largas compartidas, convierte cada noche en una pequeña fiesta popular. Y no hay que olvidar que este evento supone también un empuje económico para bares y restaurantes de la ciudad, que se esfuerzan por dar lo mejor de sí en un fin de semana donde la competencia es sana, pero muy alta.

San Fernando volverá a mostrar así que su gastronomía es un sello de identidad. La tapa se convierte en excusa para reunirse, celebrar y disfrutar, con el encanto añadido de que todo ocurre en pleno corazón de la ciudad. Octubre arrancará con un sabor muy especial y, como cada año, serán miles los que acudan a esta nuevo edición de una feria que ya es historia viva de La Isla.