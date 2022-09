La familia del menor de Morón de la Frontera (Sevilla) desaparecido hace justo un año ha encabezado una manifestación en el municipio para recordar al niño, que sufre una severa discapacidad física, y para reclamar que la Policía «siga con la búsqueda». «Espero que no la dejen hasta encontrarlo. Lo único que me importa es que aparezca mi hijo, esté como esté», ha señalado el padre del menor, Antonio Barroso.

La madre del niño fue hallada en la provincia de Segovia «desorientada» y dando explicaciones «inconexas» en las que aseguraba que habría matado al chico y después se habría deshecho del cadáver, aunque se desdijo en posteriores declaraciones. Actualmente está en libertad y reside en Morón.

La abuela del menor, María Partida, ha asegurado en declaraciones a los medios que «nos estamos muriendo poquito a poco. Lo único que queremos es que la Policía lo encuentre esté como esté, vivo o muerto». Visiblemente emocionada, ha pedido a la madre de su nieto que «si sabe dónde está, que nos lo diga, que nos diga la verdad», en alusión a las múltiples versiones que la progenitora ha dado a la Policía sobre lo ocurrido. «Si ella no le ha hecho daño al niño, le pongo una medalla, pero si le ha hecho algo, que la medalla se la ponga la Justicia. No quiero nada más», ha sentenciado.

El padre del niño ha insistido en que la Policía no abandone la búsqueda y que «empiece» también a centrarse en la zona donde se pierden más pistas de la madre, en la localidad castellanoleonesa de Riaza. «Las cosas que dice ella no sé si creérmelas o no, pero fuertes son, desde luego», ha manifestado Antonio Barroso, que ha pedido que se levante el secreto de sumario para que «podamos amarrar eslabones». El progenitor ha señalado, por último, que no sale «a ningún lado por no encontrármela (a la madre) pero mi familia sí se la encuentra. Imagínense la situación».

De hecho, la madre del menor sigue en Morón después de que en octubre de 2021, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de dicho municipio le tomase declaración y acordase para ella libertad provisional, toda vez que tras manifestar que ella misma había matado supuestamente al chico y después se había deshecho del cadáver, posteriormente alegó que el menor «se le murió» de fiebre en casa y que por eso se desprendió del cuerpo, pesando su ingreso en un centro psiquiátrico a cuenta de su estado mental.

La desaparición gira en torno a un matrimonio de Morón con dos hijos a su cargo, una joven de 18 años y un adolescente de 13 que padece una discapacidad física. El matrimonio se separó y la mujer cuenta con la custodia de ambos hijos.

En ese contexto, en septiembre de 2021 agentes de la Guardia Civil localizaron a la mujer en una carretera de la provincia de Segovia, donde habría detenido su coche, «desorientada» y manifestando declaraciones «inconexas» a los agentes. La mujer habría relatado a los funcionarios que llevaba consigo a su hijo, de entonces 13 años, y que le habría matado, deshaciéndose después del cuerpo. A cuenta del estado de la mujer, que presentaría alteraciones mentales, fue trasladada al centro psiquiátrico del hospital de Segovia para recibir asistencia especializada, contactando la Guardia Civil con el padre del menor y expareja de la mujer para interesarse por el paradero del chico.

Desde Morón, el padre y la hermana del menor habrían manifestado a los agentes que pensaban que el niño estaba con su madre, siendo informados del testimonio de ésta. El padre acudió a la Comisaría de la Policía Nacional de Morón para formular una denuncia por la desaparición del chico.

Fruto de ello, los agentes de la Policía Nacional de Morón visitaron la vivienda de la mujer, averiguando que se habría deshecho de enseres y se habría marchado llevando al chico con ella. A partir de ahí, y según las pesquisas de los agentes, habrían pasado aquella noche en un hotel de Talavera de la Reina (Toledo), donde ambos fueron vistos y desde donde habrían proseguido su viaje, siendo después localizada la mujer, ya sola y en la situación ya descrita.

En cualquier caso, la Policía Nacional mantiene una investigación para localizar al menor y esclarecer la veracidad o no del testimonio inicial de su madre. El teléfono móvil de la mujer fue localizado en un contenedor de Morón, «relativamente cerca» de su domicilio y con la pantalla fracturada.