La Guardia Civil investiga un avistamiento del menor desaparecido en Morón de la Frontera hace 8 meses

Lo que la Justicia está haciendo con el caso de un menor de edad absolutamente dependiente y que lleva desaparecido desde el mes de septiembre tiene pocos precedentes y es absolutamente sonrojante. Es la forma más elegante de expresar el dolor y la impotencia de la familia de Antonio David, un chico de 16 años desaparecido en Morón de la Frontera el pasado mes de septiembre a quien su madre asegura haber tirado a un contenedor. Pero antes de explicar cómo y por qué esa misma madre sigue en libertad pese a no encontrarse el cuerpo de Antonio David hay que fijarse en una sorprendente última hora del caso: dos personas han denunciado ante la Guardia Civil haber visto a un menor en silla de ruedas que según ellos podría ser el chico desaparecido.

Cuando Macarena Díaz fue encontrada en septiembre de 2021 en una gasolinera de Toledo no alcanzaba a decir más que su hijo había muerto y que se había deshecho de él y de su silla de ruedas en contenedores del extrarradio de Madrid. La mujer no aportó más datos que esos y lo hizo en un aparente estado mental de trastorno. Sin embargo esa misma presunta enajenación no le había impedido horas antes tirar su teléfono móvil en un contenedor de Morón de la Frontera, localidad sevillana en la que vivía con su hijo, lo que hacía imposible rastrear sus movimientos previos a esa detención para confirmar lo que estaba diciendo.

Durante semanas la Policía Nacional trabajó a destajo en Sevilla y en Madrid, se hizo lo posible y lo imposible por encontrar al menor desaparecido en Morón y a su silla y los investigadores no tardaron en desconfiar de la versión de Macarena, ya que si el chico había fallecido y había llegado a un centro de tratamiento de residuos desde un contenedor era imposible que su cuerpo no hubiera sido detectado por los modernos sistemas de separación de restos.

Polémica libertad

Mientras la Policía echaba el resto ante la posibilidad de encontrar a Antonio David con vida, Macarena salía de ese presunto lapso mental en la unidad psiquiátrica en la que fue hospitalizada. La sorpresa llegó cuando la juez del caso decidió dejarla en libertad, dando por bueno sin más pruebas que su palabra la versión de Macarena, quien bien pudo acabar voluntariamente con la vida de su hijo sin que hasta ahora haya tenido el menor reproche legal.

En el caso del menor desaparecido en Morón ha habido ya tres jueces y dos fiscales y cada uno ha mostrado menos interés en avanzar en la investigación que el anterior. Esto ha llenado de sorpresa y decepción a los investigadores de las Unidades de atención a la Familia y al Menor relacionadas con el caso, quienes han elaborado todo tipo de informes para hacer más comprensible el caso. Y nada. Es que ni siquiera se ha ordenado una reconstrucción de los hechos con Macarena para que demuestre a la juez, al fiscal y a los investigadores cómo salió de Morón de la Frontera con su hijo, pasó por un hotel en Talavera donde pasó unas horas con su hijo, tal vez ya fallecido, siguió camino para deshacerse de él y acabó en Toledo. Esta diligencia debería haberla pedido Fiscalía hace meses y no lo ha hecho.

Esta situación ha arrasado con parte de la familia de Antonio David, sobre todo con su padre, Antonio Ángel, quien no alcanza a entender por qué la última persona que estuvo con su hijo antes de desaparecer campa a sus anchas sin dar explicaciones de qué le pasó al chaval. De hecho, la familia paterna llegó a pensar que hasta la muerte de Antonio David se la había inventado Macarena.

Este tipo de esperanzas se ven alimentadas además con noticias como la que avanza hoy OKDIARIO. Este periódico ha tenido acceso a la denuncia presentada por dos personas en Cieza, Murcia, el pasado 24 de mayo, hace sólo unos días. Dos vecinos de Morón de la Frontera se encontraban en la localidad murciana por motivos laborales cuando vieron a un chico que ellos aseguran “al 85%” que pudiera tratarse de David. Según la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil el avistamiento se produjo en un supermercado de Cieza y aseguran ambos testigos que el chico iba acompañado “de una mujer rubia, de peso normal y ojos saltones”.

Los agentes ya han pedido las cámaras del local para confirmar o descartar este hecho, mientras tanto la investigación sigue en vía muerta, y el padre de David no entiende que las únicas novedades lleguen a través de testigos con más buena fe que otra cosa porque duda mucho, ojalá se equivoque, de que su hijo siga con vida.