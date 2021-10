Macarena, la madre del joven discapacitado desaparecido en Morón de la Frontera hace un mes, ha recibido ya el alta hospitalaria y ha sido puesta en libertad provisional. Antonio David, el adolescente de 15 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 12 de septiembre, continúa sin ser encontrado a pesar de los esfuerzos de los investigadores por encontrar aunque sea el menor rastro del joven. Pero hasta la fecha no hay señales de Antonio David ni de la silla de ruedas en la que tiene que desplazarse debido a su estado de gran dependencia.

Macarena dejó su casa en Morón de la Frontera el pasado 12 de septiembre con su hijo a bordo del vehículo adaptado en el que lo llevaba habitualmente. Madre y hijo no fueron vistos por nadie hasta llegar a Talavera de la Reina, donde realizaron una parada para descansar unas horas en un hotel. Fue en ese hotel donde un empleado asegura haber visto al joven por última vez. El testigo no fue capaz de precisar si cuando vio a Antonio David éste estaba dormido o, lamentablemente, ya estaba muerto. Lo siguiente que se conoce respecto a este caso es el brote de la grave enfermedad mental que sufre Macarena en una gasolinera de Segovia. En ese momento ya estaba sola y ni rastro del niño. La mujer fue atendida tras el brote y posteriormente detenida por la desaparición de su hijo, del que no hay ni rastro desde que fue visto por el empleado del hotel toledano.

Los agentes al cargo de la investigación no solo buscan el cuerpo del adolescente desaparecido. Su ropa, objetos personales, accesorios de la silla de ruedas como correas o arneses podrían ser pruebas muy valiosas para arrojar algo de luz sobre el oscuro caso.

La madre confiesa que mató a su hijo

El asunto gira en torno a un matrimonio de Morón con dos hijos a su cargo, una joven de 18 años y un adolescente de 15 años que padece una discapacidad física, toda vez que los miembros del matrimonio se habrían separado, contando la mujer al comienzo de la separación con la custodia de los dos hijos.

Desde Morón, el padre y la hermana del muchacho habrían manifestado a los agentes que pensaban que el chico estaba con su madre, siendo informados del testimonio de esta mujer. Ante el relato de la mujer respecto a que habría matado a su hijo y se habría desprendido del cadáver, el padre del mismo acudió el pasado lunes a la comisaría de la Policía Nacional de Morón para formular una denuncia por la desaparición del chico. Fruto de ello, los agentes visitaron la vivienda de la mujer, averiguando que la misma se habría deshecho de enseres y se habría marchado de Morón llevando al chico con ella. A partir de ahí, y según las pesquisas de los agentes, habrían pasado la noche del domingo en un hotel de Talavera de la Reina, donde ambos fueron vistos y desde donde habrían proseguido su viaje, siendo después la mujer localizada por la Guardia Civil en pleno brote.