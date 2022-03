Alrededor de 200 personas se han concentrado este domingo a las puertas del Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla) con motivo de los seis meses que se cumplen desde que el menor con discapacidad vecino del municipio desapareciera el pasado 12 de septiembre.

La madre, diagnosticada con trastorno bipolar y esquizofrenia, se llevó a su hijo de viaje y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él. El menor, vecino del pueblo, sufre discapacidad física y requiere de silla de ruedas para desplazarse.

En su primera versión, la mujer afirmó que tiró a David, ya muerto, en un contenedor de basura cercano a Madrid. La última imagen del menor, captada por las cámaras de un comercio, lo sitúan saliendo de un hotel en Talavera de la Reina (Toledo) con su madre.

Posteriormente, la mujer ha ofrecido múltiples versiones sobre la desaparición del menor: que lo mató inyectándole agua con una jeringuilla, que su hijo se le murió durante el viaje y decidió tirarlo por un barranco, o que el menor falleció de fiebre en su casa. La Policía no ha podido verificar ninguna de ellas. El móvil de David se encontró días después en un contenedor de Morón, por lo que no se han podido geolocalizar sus movimientos. En el coche no se hallaron restos de sangre.

Lo único que los investigadores dan por cierto es que el menor está muerto, si bien las pesquisas tratan de dilucidar si falleció de forma natural o violenta. La madre, que fue hallada en la provincia de Segovia «desorientada» y dando explicaciones «inconexas», se encuentra en libertad provisional desde el pasado mes de octubre, cuando recibió el alta médica tras el brote psicótico que sufría en el momento de su detención.

Luis Núñez, portavoz del padre del menor y de su familia y miembro de la Asociación Quién sabe dónde, ha explicado en declaraciones a Europa Press que la familia va a seguir convocando todos los meses una concentración hasta que el niño aparezca. «Hay que seguir haciendo fuerza para que España sepa que sigue desaparecido. Son ya seis meses de sufrimiento de dos familias», ha señalado ante los asistentes a la concentración en un vídeo difundido por la Asociación.

«Es el caso más extraño con el que me he encontrado hasta ahora», ha reconocido Núñez. Las concentraciones seguirán hasta que el caso se esclarezca y el menor sea encontrado.