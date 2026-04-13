Cartel de toros de la Feria de Abril de Sevilla 2026: quién torea cada día

La Feria de Abril de Sevilla comienza el próximo 21 de abril, pero si hemos de mirar a su cartel de toros, o feria taurina, podemos decir que ya está en marcha y lo ha hecho, como cada año, con la Maestranza como epicentro de todo. Desde hace pocos días, esta plaza se ha vuelto de llenarse de público y de nombres propios en un ciclo que siempre marca el ritmo de la temporada taurina en España de modo que cualquier aficionado querrá conocer cuál es el Cartel de toros de la Feria de Abril de Sevilla 2026 y quién torea cada día.

Detrás de la programación de la Feria de Toros de Sevilla, está la empresa Lances de Futuro, que ha configurado un abono amplio y bastante variado. La temporada de toros en Sevilla arrancó el 5 de abril, el Domingo de Resurrección, y se alargará hasta finales de septiembre, con un total de 25 festejos entre corridas de toros, novilladas y una cita con rejones. Pero en cuanto a la Feria de Abril de 2026, se celebra del 11 al 26 de abril y presenta un reparto de carteles más equilibrado que en otras ediciones. A lo largo de estos días se verán en Sevilla algunos de los nombres más destacados del momento, como Morante de la Puebla, Roca Rey, Juan Ortega, Daniel Luque o Pablo Aguado, varios de ellos anunciados en dos tardes.

Carteles de la Feria de Abril de Sevilla 2026

La Feria de Toros en Sevilla y en relación a la Feria de Abril comenzó el pasado sábado 11 de abril, por lo que ya se han celebrado las dos primeras corridas. El cartel inaugural contó el pasado sábado con toros de Alcurrucén para Pepe Moral, Lama de Góngora y Fabio Jiménez, mientras que el domingo 12 fue el turno de la ganadería de Fuente Ymbro, con Álvaro Lorenzo, Rafael Serna y Molina en el cartel. A partir de aquí, la Feria encara su tramo central, donde se concentran algunas de las tardes más esperadas por los aficionados de modo que si no deseas perderte nada, será bueno que conozcas todo el calendario completo de festejos en la Plaza de Toros de la Maestranza, día a día tal y como te dejamos a continuación:

11 de abril: Toros de Alcurrucén para Pepe Moral, Lama de Góngora y Fabio Jiménez.

Toros de Alcurrucén para Pepe Moral, Lama de Góngora y Fabio Jiménez. 12 de abril: Toros de Fuente Ymbro para Álvaro Lorenzo, Rafael Serna y Molina.

Toros de Fuente Ymbro para Álvaro Lorenzo, Rafael Serna y Molina. 14 de abril: Novillada con picadores de Talavante para Emiliano Osornio, Julio Norte y Tomás Bastos.

Novillada con picadores de Talavante para Emiliano Osornio, Julio Norte y Tomás Bastos. 15 de abril : Toros de Santiago Domecq para Miguel Ángel Perera, David Galván y Aarón Palacio.

: Toros de Santiago Domecq para Miguel Ángel Perera, David Galván y Aarón Palacio. 16 de abril: Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández.

Toros de Álvaro Núñez para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Víctor Hernández. 17 de abril : Toros de Domingo Hernández para Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado.

: Toros de Domingo Hernández para Alejandro Talavante, Roca Rey y Pablo Aguado. 18 de abril: Toros de Victorino Martín para Manuel Escribano y Borja Jiménez, mano a mano.

Toros de Victorino Martín para Manuel Escribano y Borja Jiménez, mano a mano. 19 de abril: Corrida de rejones con toros de Capea para Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Corrida de rejones con toros de Capea para Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. 20 de abril: Toros de García Jiménez para Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Tomás Rufo.

Toros de García Jiménez para Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Tomás Rufo. 21 de abril: Toros de Núñez del Cuvillo para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Daniel Luque.

Toros de Núñez del Cuvillo para José María Manzanares, Alejandro Talavante y Daniel Luque. 22 de abril: Toros de El Parralejo para Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda.

Toros de El Parralejo para Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda. 23 de abril: Toros de Victoriano del Río para José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta.

Toros de Victoriano del Río para José María Manzanares, Roca Rey y Javier Zulueta. 24 de abril: Toros de Juan Pedro Domecq para Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Toros de Juan Pedro Domecq para Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado. 25 de abril: Toros de La Quinta para El Cid, Fortes y José Garrido.

Toros de La Quinta para El Cid, Fortes y José Garrido. 26 de abril: Toros de Miura para Pepe Moral, Manuel Escribano y Román.

Uno de los aspectos más llamativos de la Feria de Abril 2026 es el equilibrio en los carteles. A diferencia de otros años, donde algunas figuras concentraban gran parte de las tardes, en esta edición el protagonismo se reparte más. A continuación puedes ver todo el cartel de esta Feria de Abril, pero también el resto del cartel taurino de Sevilla para la temporada de este año.

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Si volvemos al cartel de esta Feria de Abril, hasta siete toreros repiten dos tardes en la Maestranza: Morante de la Puebla, José María Manzanares, Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey, Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado. Este reparto permite ver distintas combinaciones y estilos a lo largo de la Feria, algo que suele agradecer el aficionado.

Además, el ciclo incluye una jornada dedicada al rejoneo, con nombres destacados como Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza, así como la tradicional corrida de Miura el 26 de abril, que pondrá el broche final a la Feria, manteniendo una de las citas más emblemáticas del calendario taurino sevillano.

Con todo, Sevilla vuelve a convertirse durante estos días en el centro de la temporada taurina, con una programación intensa que mezcla tradición, figuras consolidadas y oportunidades para las nuevas generaciones. Un cartel pensado para todos los públicos y que, como cada año, marcará el pulso del toreo en primavera.