Así actuaba la abuela ladrona de Málaga, una anciana de 81 años que robaba con el método del ‘resbalón’

La Policía Nacional ha detenido a una anciana de 81 años en Málaga tras cometer varios robos con fuerza en pisos turísticos de la ciudad. La mujer, que era una conocida de las autoridades, ya ha ingresado en prisión.

La sospechosa, que los investigadores consideran una ladrona «histórica» en robos en viviendas, aprovechaba su apariencia «frágil y afable» para adentrarse en edificios sin levantar sospechas.

En el último robo, la mujer fue sorprendida por el morador del apartamento turístico, que alertó a los agentes.

El método utilizado para entrar en las viviendas era el del resbalón, que consiste en deslizar un objeto delgado y flexible -tipo tarjeta o recorte de plástico- entre el marco de la puerta y el pestillo, algo que es efectivo en puertas cerradas sin llave.

En la mayoría de las ocasiones, las víctimas, que se hallaban de turismo en la ciudad, denunciaban la sustracción de parte de sus efectos de valor en el interior de pisos turísticos, algo que sembraba «dudas» entre los perjudicados sobre las circunstancias del robo.

La mujer, que tiene un largo historial de delitos contra el patrimonio, buscaba dinero en efectivo y joyas. Si era descubierta por algún vecino en los edificios, alegaba haberse equivocado de puerta «por despiste» o fingía ser la limpiadora de las instalaciones.

En el momento del arresto se le intervinieron varios recortes de plástico -de la carta de un restaurante- que utilizaba presuntamente para forzar las cerraduras.