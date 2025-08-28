Detenido otro pirómano confeso detrás de seis incendios en zonas de alto valor ecológico de Málaga

La Guardia Civil ha detenido a un pirómano por provocar seis incendios forestales entre julio y agosto en varios municipios de la provincia de Málaga. El hombre ha reconocido los hechos y ya está en prisión. Fue arrestado en una playa de Málaga capital, en su caravana.

El detenido está acusado de originar tres fuegos en zonas de alto valor ecológico de Mijas, Ojén y Alhaurín de la Torre, y otros tres más en Alhaurín el Grande, entre el 2 de julio y el 24 de agosto, según ha informado este jueves en un comunicado la Guardia Civil.

Los incendios, originados en zonas cercanas a grandes masas arbóreas y núcleos urbanos, fueron catalogados como conatos, ya que fueron avistados rápidamente por agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía y extinguidos por personal del Infoca, evitando que se propagaran y causaran daños mayores.

En el marco de la operación Moonwalker, los investigadores detectaron un patrón en el origen de estos incendios, que se desataron siempre en horas diurnas y en lugares de difícil acceso. Finalmente, la Guardia Civil identificó a un individuo que se encontraba por la zona en todos los fuegos, con indicios suficientes para proceder a su arresto.

El hombre fue localizado el pasado domingo en la autocaravana en la que vivía, aparcada en una zona de playa de Málaga. El sospechoso reconoció los delitos y admitió la autoría de esta media docena de incendios. Fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su inmediato ingreso en prisión provisional.

La operación ha estado comandada por el Seprona de Málaga, en colaboración con la brigada de investigación de incendios forestales de agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía.

Ya son 50 detenidos y 135 investigados por los incendios forestales en España este verano, según ha informado este jueves el ministro Fernando Grande-Marlaska durante su comparecencia en la Comisión de Interior en el Senado.

Este martes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, estrenó el curso político en Archidona (Málaga) reclamando penas «ejemplarizantes» para los pirómanos, que «suelen ser reincidentes». También pidió que las autoridades los tengan «fichados y controlados» con pulseras telemáticas.

El PP de Feijóo ya anunció esta semana un plan integral de 50 medidas para combatir los incendios forestales, que sólo en agosto han arrasado ya más de 400.000 hectáreas en España.