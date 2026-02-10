La Andalucía de Moreno lo volvió a hacer en 2025: la economía se disparó un 6%, el empleo un 3%…

La economía andaluza cerró 2025 con un Producto Interior Bruto (PIB) nominal de 234.218 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,97% respecto al año anterior. Así lo reflejan los últimos datos de la Contabilidad Regional Anual del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que consolidan a la comunidad como uno de los principales motores económicos del país bajo el Gobierno de Juanma Moreno.

Y es que desde 2018 la región ha registrado un aumento acumulado del PIB real del 12,9%, un dato superior al de la media nacional y muy por encima del promedio europeo. Solo en 2025, el PIB real andaluz creció un 3,2%, frente al 2,8% del conjunto de España, según destacó la consejera de Economía, Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carolina España.

La Junta de Andalucía ha recordado que este crecimiento sostenido se ha producido pese a varios escenarios adversos atravesados durante los últimos años, como la pandemia, la inflación, los conflictos geopolíticos o la sequía. Pese a este contexto, todos los sectores han contribuido al avance, destacando la industria, que creció cuatro veces más que la media nacional, y los servicios avanzados, intensivos en innovación e internacionalización.

El dinamismo económico también ha tenido un reflejo directo en el mercado laboral. Desde 2018 se han creado más de 534.000 empleos en Andalucía, con un crecimiento del empleo tres puntos por encima de la media española. Solo en 2025, la población ocupada creció un 3%, superando previsiones y alcanzando un récord histórico de personas trabajando.

Carolina España ha subrayado que estos resultados consolidan el modelo económico andaluz, basado en la diversificación, el impulso a sectores de valor añadido y una política orientada a la estabilidad y la competitividad. “Andalucía es hoy un actor clave del crecimiento económico de España”, ha afirmado la consejera.