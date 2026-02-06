Andalucía: cielos nublados y lluvias moderadas hoy según AEMET, con vientos intensos y heladas en las sierras

Hoy, 6 de febrero de 2026, en el conjunto del territorio andaluz se prevén intervalos de cielos muy nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas que podrían ir acompañadas de tormentas, especialmente en el área del Estrecho y las sierras Béticas. Las temperaturas descenderán, con mínimas al final del día y heladas débiles en las sierras orientales. Los vientos soplarán del suroeste, siendo moderados a fuertes en el litoral y con rachas muy intensas en el suroeste y tercio oriental.

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 6 de febrero

Chubascos y viento fuerte durante el día en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy promete ser un desafío para los paraguas. Con una probabilidad de lluvia que no deja lugar a dudas, se anticipan chubascos tanto en la mañana como en la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 17 grados, pero la sensación térmica podría hacer que el ambiente se sienta más fresco, especialmente en las primeras horas del día. La humedad, que alcanzará niveles altos, hará que el aire se sienta pesado, como si la ciudad estuviera envuelta en un suave manto de vapor.

Ya por la tarde, el viento se hará notar con rachas que podrían superar los 45 km/h, así que es recomendable asegurar bien los sombreros y las bufandas. A medida que el sol se asome tímidamente a las 08:23, la luz del día se extenderá hasta las 18:53, ofreciendo un respiro entre las nubes. Sin embargo, la posibilidad de lluvia persistirá, así que no olvides tu paraguas si decides salir a disfrutar de la ciudad.

Córdoba: lluvias continuas y ambiente fresco

Las nubes grises se ciernen sobre Córdoba, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 11 grados, mientras el viento sopla del sureste a 30 km/h, creando una sensación térmica que se siente aún más baja. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y las primeras gotas podrían caer antes del mediodía.

La tarde promete ser aún más intensa, con lluvias continuas y temperaturas que no superarán los 15 grados. La humedad alcanzará niveles del 100%, lo que sumado a las ráfagas de viento de hasta 40 km/h, generará un ambiente bastante incómodo. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría descender hasta los 6 grados.

En Huelva, cielo nublado y probabilidad de lluvia

El tiempo se presenta con un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 16 grados. A lo largo de la mañana y la tarde, hay una alta probabilidad de lluvia, aunque las condiciones no serán alarmantes, con un viento leve que podría acompañar la jornada.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo bajo la sombra de los árboles o para realizar actividades al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo que se respira. No olvides llevar un paraguas por si acaso, pero la jornada promete ser agradable.

Ambiente fresco y lluvioso hoy en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un ambiente pesado y húmedo, ya que la probabilidad de lluvia es del 100% tanto en la madrugada como durante la mañana. El cielo estará cubierto y las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados, con una sensación térmica que podría bajar hasta los 11 grados. A medida que avance la jornada, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

Por la tarde, la situación no mejorará, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene alta, también del 100%. Las temperaturas máximas alcanzarán solo los 16 grados y el cielo seguirá cubierto. Con la puesta del sol a las 18:56, Cádiz disfrutará de unas 10 horas y 34 minutos de luz, pero será un día fresco y húmedo, donde es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien.

Jaén: cielos cubiertos y lluvias intensas

La mañana en Jaén se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 10 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se intensifica y se espera que la tarde-noche traiga precipitaciones significativas. Es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa impermeable, ya que el viento soplará del sur a una velocidad notable, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indica el termómetro.

Cielo cubierto y chubascos intermitentes en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y una sensación de frescura, con temperaturas mínimas que rondan los 12 grados. A medida que avanza la mañana, se esperan chubascos intermitentes que podrían intensificarse hacia la tarde, cuando el mercurio subirá hasta los 17 grados, aunque la humedad se mantendrá alta, alcanzando el 80%.

Con el viento soplando del este a 10 km/h, es recomendable llevar paraguas si se planea salir, ya que la tarde podría traer precipitaciones puntuales. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 12 grados, así que no olvides abrigarte.

Granada: cielo cubierto y lluvia persistente

La jornada en Granada se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia que nos acompañará desde la madrugada hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados, con una sensación térmica que podría bajar hasta los 3 grados, lo que nos invita a abrigarnos bien al salir.

A medida que avance el día, la lluvia persistirá, manteniendo un ambiente fresco y húmedo. Es recomendable llevar paraguas y optar por ropa impermeable, ya que el tiempo no dará tregua. A pesar de la grisácea atmósfera, la belleza de Granada siempre tiene su encanto, así que no olvides disfrutar de un café caliente en alguna de sus acogedoras terrazas.

Almería: nubes densas y chubascos por la tarde

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 12 grados y un cielo despejado que dará paso a nubes más densas a medida que avance el día. A partir de la tarde, se anticipan chubascos intermitentes, con una probabilidad de lluvia del 75%, mientras el viento del suroeste soplará a 30 km/h, aportando un toque de dinamismo a la jornada.

Con el termómetro alcanzando los 17 grados por la tarde, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir, ya que las precipitaciones podrían ser puntuales. La humedad, que alcanzará hasta el 85%, hará que la sensación térmica se sienta más intensa, así que no olviden abrigarse al caer la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente a los 12 grados.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET