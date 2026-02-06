El caso de los visados también se derrumba: «Carolina» rogaba seguir trabajando para Julio Iglesias

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha abierto una sospechosa inspección de oficio contra Julio Iglesias por la tramitación de visados de turista para varias empleadas que el cantante trasladó desde República Dominicana a su casa de Marbella en julio de 2021. La investigación ministerial se produce después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivara las denuncias por agresión sexual contra el artista por falta de jurisdicción, en lo que supone una nueva pataleta del Gobierno de España, en colaboración con eldiario.es, contra el cantante.

El digital que dirige Ignacio Escolar publicó en su serial contra Julio Iglesias que el cantante trajo supuestamente a tres empleadas de su mansión de Punta Cana con visado de turista para trabajar en su casa de Marbella. Según eldiario.es, estas trabajadoras habrían venido en condiciones laborales irregulares, sin contrato ni Seguridad Social, y cobrando apenas 340 euros mensuales.

La información de eldiario.es se centraba en el caso de «Carolina», una de las empleadas trasladadas, a quien se habría concedido un visado Schengen tipo C —que permite visitas de turismo, negocios y tratamientos médicos, pero no empleo remunerado— para viajar a España en verano de 2021. El medio presentó esto como prueba de «irregularidades administrativas» en el traslado de trabajadoras.

Tras la publicación de eldiario.es, el Ministerio de Asuntos Exteriores se sumó a la campaña mediática y abrió una inspección de oficio para aclarar el proceder del Consulado de España en Santo Domingo con los visados solicitados por Julio Iglesias. La investigación administrativa busca determinar si hubo irregularidades en la tramitación de estos visados de turista que fueron utilizados para traslados laborales.

La defensa exige acceso al expediente

La defensa legal de Julio Iglesias ha presentado un escrito ante el Subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación exigiendo «acceso inmediato» al expediente administrativo abierto. En el documento, fechado el 3 de febrero de 2026 y al que ha tenido acceso en primicia OKDIARIO, la defensa del artista solicita formalmente ser reconocida como «parte interesada» en el procedimiento de inspección que la Inspección General de Servicios del Ministerio habría iniciado.

El abogado José Antonio Choclán reclama que se reconozca formalmente la condición de interesado de Julio Iglesias en el procedimiento de inspección «en relación con la tramitación en el año 2021 de unos visados expedidos para que personal empleado pudiera trasladarse durante el mes de julio de ese año a España».

Copia completa del expediente

Además, el letrado exige ser tenido por personado en el expediente y recibir notificación de «cuantas resoluciones, de trámite o definitivas, se dicten en el mismo». La defensa también solicita que se le informe «del estado actual de tramitación del referido expediente, entregándome copia completa del mismo», así como la identificación del «órgano competente para la instrucción y, en su caso, resolución del expediente».

Uno de los aspectos que más enfatiza el escrito de la defensa es la cuestión de cómo llegó la información a los medios de comunicación. El abogado destaca que «la información publicada por eldiario.es expresa que se ha obtenido la información del propio Ministerio, y que la Inspección General de Servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación habría abierto ex officio un procedimiento administrativo».

«Al margen de que la información se contextualiza en la deliberada campaña mediática orquestada por el citado medio contra nuestro representado», argumenta el escrito, «resulta innegable que don Julio Iglesias de la Cueva ostenta la condición de interesado en el expediente administrativo en el caso de que efectivamente el Ministerio, haciendo seguimiento de la información del diario, hubiera aperturado procedimiento de Inspección o análogo».