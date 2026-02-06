Lidl rebaja la fregona de Vileda: elimina un 99% de bacterias del suelo de una sola pasada

A veces uno no se fija en los utensilios de limpieza hasta que aparece algo que realmente cambia la forma de usarlos. Y en las últimas semanas, el que está dando que hablar es el Spin and Clean de Vileda, sobre todo porque Lidl lo ha dejado en 27,99 euros cuando su precio habitual ronda los 43,59 euros. La rebaja de esta fregona giratoria de Vileda ha hecho que muchos vuelvan a mirarlo con otros ojos, especialmente quienes notan que el suelo siempre está sucio por el paso de niños, mascotas, o simplemente porque es un suelo que pide fregona casi a diario.

Lo llamativo es que no funciona como las fregonas de toda la vida. Aquí Vileda propone un sistema más completo, con cubo, mopa y un mecanismo que limpia y escurre sin esfuerzo. Y lo más comentado es ese dato que aparece en la ficha técnica, ya que es capaz de eliminar más del 99% de las bacterias sólo con agua. Nada de productos adicionales ni mezclas raras, algo que encaja bastante con quienes buscan una limpieza más natural por lo que es del todo normal que esté arrasando en el bazar online de Lidl y seguro que tu también vas a querer tenerla.

Lidl rebaja la fregona de Vileda: elimina un 99% de bacterias del suelo

El set de esta fregona de Lidl llega preparado para ponerse a usar sin perder tiempo. Consta de un cubo compacto, una mopa cuyo mango se ajusta a la altura de cada persona y una funda de microfibra que es la que hace el trabajo fino. Todo está pensado para que las piezas encajen entre sí y el proceso sea más rápido de lo habitual.

El cubo, aunque pequeño a la vista, tiene 3 litros de capacidad, suficiente para limpiar varias habitaciones de una sola vez. Y algo que se agradece es el vertedero incorporado, porque permite vaciarlo sin que el agua caiga donde no debe, algo que suele pasar con los cubos más básicos. Es un detalle sencillo, pero quien friega a menudo lo nota enseguida.

Centrifugado sin esfuerzo y limpieza continua

Uno de los puntos fuertes del sistema Spin and Clean es su centrifugado integrado, que se activa simplemente accionando el mango. No hace falta pedal, ni pisar, ni inclinar el cuerpo. Con un simple gesto, la mopa se limpia y se escurre, controlando la humedad según el tipo de suelo. El cubo incorpora además un rodillo de limpieza que elimina la suciedad adherida a la funda mientras la enjuaga. Esto evita que la mopa arrastre restos de una habitación a otra, algo habitual en sistemas más tradicionales.

Elimina más del 99% de bacterias solo con agua

Este es uno de los datos que más llama la atención. Según indica el fabricante, el sistema elimina E. coli y Staphylococcus aureus en suelos de madera sellados y baldosas de cerámica, sin detergentes, sólo con agua. Las pruebas han sido realizadas por un laboratorio independiente externo, un punto clave para quienes buscan limpieza eficaz sin productos agresivos. En hogares con niños, mascotas o personas alérgicas, este tipo de limpieza más natural se ha convertido en una prioridad. Reducir químicos sin renunciar a la higiene es uno de los grandes atractivos de esta fregona.

Diseño pensado para llegar a todos los rincones

La mopa cuenta con movimiento de 360 grados, lo que permite limpiar fácilmente esquinas, bordes y zonas complicadas como debajo de muebles o alrededor de las patas de mesas y sillas. Además, la cabeza es plegable, facilitando la limpieza de zócalos con una sola mano. El mango es ajustable, algo que se agradece para adaptar la altura a cada persona y evitar posturas incómodas. Son detalles que, sumados, marcan la diferencia en el uso diario.

Fácil de guardar incluso en pisos pequeños

Otro aspecto práctico es su tamaño. El cubo tiene un diámetro de 33 cm y una altura de 18 cm, lo que permite guardarlo sin problemas en un armario bajo, un mueble auxiliar o incluso debajo del fregadero. En viviendas con poco espacio, este punto es casi tan importante como la eficacia de limpieza.

Por qué esta rebaja está llamando tanto la atención

Pasar de 43,59 euros a 27,99 euros supone una rebaja considerable para un producto de una marca tan reconocida como Vileda. No es un accesorio puntual ni una pieza suelta, sino un sistema completo de fregado que puede sustituir a otros métodos más aparatosos o menos higiénicos.

Además, su planteamiento encaja con una tendencia cada vez más extendida: limpiar mejor, con menos esfuerzo y usando menos productos químicos. Esa combinación explica por qué muchos hogares están optando por sistemas como este frente a las fregonas tradicionales.

Una solución práctica para el día a día

El Spin and Clean no pretende reinventar la limpieza, pero sí hacerla más sencilla. Menos agua sucia, menos esfuerzo físico, más control sobre la humedad y una limpieza más profunda en menos tiempo. Todo ello, ahora, a un precio mucho más accesible. Así, para quienes buscan renovar sus utensilios de limpieza o dar un salto en comodidad e higiene sin gastar de más, esta rebaja de Lidl convierte a la fregona de Vileda en una de las opciones más interesantes de su bazar online actualmente.