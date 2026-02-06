Las llaman las ‘Seychelles españolas’ y son un auténtico paraíso: la desconocida isla de España que no sabías que existía

España tiene muchas joyas repartidas en todo su territorio y muchas de ellas están en Galicia, una de las zonas más visitadas de nuestro país por visitantes de todas las partes del mundo. Un paraíso que puedes encontrar en este punto de la península son las Islas Cíes, que mucha gente conoce como las ‘Seychelles españolas’. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el paraíso de España que está a pocos minutos en barco de la ciudad de Vigo.

Galicia es única y los números lo demuestran. La Junta anunció hace unos días que el pasado año 2025 se batió un récord histórico de 8,8 millones de visitantes durante los últimos 12 meses, suponiendo esto un incremento del 7,3% con respecto al año 2024. Según datos oficiales, 6,4 millones de pernoctaciones correspondieron al turismo nacional y cuatro millones a los visitantes extranjeros que se dejaron caer por esta comunidad autónoma que es orgullo de España.

Las provincias de Coruña, Lugo, Pontevedra y Ourense acogen a millones de visitantes al año, siendo la gran parte de ellos los peregrinos que culminan el camino de Santiago en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela. Otro de los lugares más visitados por los turistas es un paraíso natural que se denomina como las ‘Seychelles españolas’. Estas son las Islas Cíes y es uno de los puntos más icónicos, no solo en Galicia, sino de toda España.

Las Islas Cíes: un paraíso en España

Las Islas Cíes están formadas por tres islas deshabitadas que son las de Monteagudo, Do Faro y San Martiño, que forman parte del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Estas islas, declaradas parque natural en 1980, están situadas a 14 kilómetros de la ciudad de Vigo y se puede llegar a ellas en un viaje de algo más de media hora que parte de esta localidad. El límite diario de visitantes es de 1.800 personas con el objetivo de cuidar el ecosistema.

Las Islas Cíes tienen un gran atractivo por sus playas, que han sido reconocidas a nivel mundial en los últimos años por parte de la prensa internacional. The Guardian valoró la playa de Rodas como «la mejor del mundo» hace unos años y el pasado 2024 The Times calificó a estas islas como el «Caribe europeo». Por ello, el pasado 2013 se iniciaron los trámites para convertir a este paraíso en Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco. Las más importantes son estas:

Playa de Rodas.

Playa de Figueiras.

Playa de Nosa Señora.

Playa de Bolos.

Playa de Areiña.

Además de sus espectaculares playas, las Islas Cíes también son orgullo de Galicia por su parque natural, que tiene la consideración de zona ZEPVN, por su valor cultural, científico, educativo o paisajístico; zona OSPAR para la protección del medio marino del Atlántico Nordeste y zona ZEPA por su especial protección para las aves y del entorno marino de las Rías Baixas.

Entre su flora y fauna predominan 22.000 parejas de gaviotas patiamarillas. Las Islas Cíes también se caracterizan por su importante fondo marino en el que habitan percebes, mejillones, nécoras, centollos, bogavantes y pulpos. También se avistan con asiduidad delfines, ballenas y tortugas marinas. Las Islas Cíes también son famosas por las cuatro rutas que son las siguientes en este paraiso en España: