Ni Aragón ni Galicia: esta es la Comunidad donde sus ciudadanos pasan menos tiempo frente a la televisión

Ni es Aragón ni es Andalucía. En España hay una Comunidad Autónoma donde sus ciudadanos pasan de media tan sólo 154 minutos al día al frente de la televisión, situando su región como la comunidad con menor tiempo de consumo de toda España.

El informe mensual de comportamiento de los espectadores en televisión, correspondiente al mes de enero de 2026, elaborado por Barlovento Comunicación con datos de Kantar, ha revelado que este territorio es donde menos televisión se ve, y no es otro que las Islas Baleares.

Y es que a nivel nacional, el consumo de televisión tradicional en el mes de enero ha sido de hasta 297 minutos (4 horas y 57 minutos) por espectador al día, lo que supone 2 minutos menos (-0,9%) que en el mismo mes del año anterior.

Además, el informe revela que los espectadores únicos acumulados en el primer mes del año de 2026 en televisión tradicional han alcanzado la cifra de 44,16 millones (el 92,9% de la población de España).

Más de tres millones de ‘telefóbicos’

Por otro lado, señala que 27.876.000 españoles ven cada día la Televisión Tradicional al menos un minuto (el 58,8% de la población). Por el contrario, hay 3.221.000 ‘telefóbicos’, es decir, personas que no han visto en ningún momento la televisión este mes, lo que supone el 7,1% de la población.

A su vez, el informe muestra que los grupos sociodemográficos que más tiempo consumen televisión (persona/día) son las mujeres (185 minutos), frente a los hombres (164 minutos) y los mayores de 74 años (368 minutos), seguidos de los de 65 a 74 años (342 minutos) y los de 45 a 64 años (209 minutos).

En cuanto a las comunidades autónomas, Castilla y León lidera el ranking con 211 minutos, seguida de Asturias (209 minutos), Galicia (203 minutos) y Andalucía (195 minutos). En el otro lado de la tabla figuran Cataluña (149 minutos), Navarra (152 minutos), Madrid (153 minutos) y Baleares (154 minutos).

Respecto al tiempo de consumo híbrido (‘Otros Consumos Audiovisuales’), ha sido de 62 minutos por persona al día, 7 minutos más que en enero de 2025. Esta modalidad de consumo representa el 26% del total uso del televisor en España y se compone de Internet/Streaming (56 minutos), play/vídeo grabado (4 minutos) y Otros/videojuegos y radio (3 minutos).

La audiencia exclusiva de esta modalidad, es decir, el número de personas que usa diariamente el televisor para otra actividad diferente a ver la televisión tradicional es de 3.497.000 espectadores.

De esta forma, el tiempo total de uso del televisor, tradicional+ híbrido, es de 237 minutos por persona al día –2 minutos más que en enero del año pasado, es decir, un 0,9% más– y de 358 minutos por espectador al día, tres minutos más que el año pasado.