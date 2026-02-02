Ni Galicia ni Aragón: este es el origen de las manzanas Golden más populares de Mercadona

Mercadona ha desvelado en un comunicado cuál es el origen de las manzanas Golden, que es uno de los productos más famosos de la cadena de supermercados más importante de España. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el origen de las populares manzanas Golden del Mercadona.

Mercadona sigue siendo la cadena de supermercados más importante de España y los números están ahí para atestiguar esta afirmación. Todo hace indicar que en las próximas semanas la empresa de Juan Roig presentará los mejores resultados de su historia correspondientes al año 2025, después de hacer lo propio el pasado mes de marzo, cuando presentó los mejores números de su historia.

En todo 2024, Mercadona facturó 38.835 millones (un 9% más que el año anterior) y creó 6.000 puestos de trabajo hasta llegar a los 110.000 empleados entre España y Portugal. Entre todos ellos, la compañía compartió 700 millones en concepto de variables, además de subir el salario un 8,5%. La compañía publicó un beneficio neto de 1.384 millones de euros, un 37% más que en 2023.

Estos buenos números no se podrían explicar sin algunos de los productos que hacen que Mercadona sea única. Estos alimentos fidelizan a la clientela millonaria de la empresa de Juan Roig. Uno de ellos son las famosas manzanas Golden que puedes encontrar en todos los supermercados de España y Portugal por alrededor de dos euros el kilo. Lo habitual es que se comercialicen en bolsas de 1,5 kilos.

El origen de las manzanas Golden del Mercadona

Y, ¿cuál es el origen de las manzanas Golden de Mercadona? La empresa de Juan Roig desveló hace unos días el lugar de procedencia de uno de los alimentos con más pedigrí de la firma valenciana. Concretamente, proceden de las comarcas de Gerona y Lérida, situadas en la comunidad autónoma de Cataluña.

Mercadona ha anunciado recientemente que durante todo 2025 adquirió 21,2 millones de kilos de manzanas Golden procedentes de explotaciones agrícolas situadas en las comarcas de Gerona y Lérida.

En concreto, Mercadona compró 11,6 millones de manzanas Golden que se cultivaron en fincas ubicadas en territorios de Gerona tras llegar a acuerdos con productores como Fructícola Empordá y Girona Fruits. Los 9,5 millones restantes proceden de tierras de Lérida que regentan productores como Nufresco y Catafruit.

Así que este es el origen de las manzanas Golden de Mercadona que suelen estar en los supermercados de España y Portugal durante los 12 meses que dura la campaña, desde septiembre hasta principios del otoño siguiente. Además de manzanas de este tipo, la empresa de Juan Roig pone a disposición de sus millones de clientes otras variedades como la Granny, Tutti, Royal Gala y Fuji.