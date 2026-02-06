Desde que uso el sérum iluminador de Mercadona he dejado de hacerme tratamientos: mi piel parece otra

Durante años, muchas personas han asociado una piel luminosa y uniforme con tratamientos estéticos costosos, cabinas especializadas y rutinas interminables. Sin embargo, en los últimos meses un producto de supermercado se ha hecho viral debido a los resultados que ofrece sobre nuestra piel. Se trata del sérum iluminador de Mercadona que ya he probado y del que os digo que si bien no ofrece milagros, sí que actúa de manera que puedes obtener de forma progresiva una piel más radiante.

Como digo, no se trata de una promesa milagro ni de un producto exclusivo de alta gama, sino del sérum facial iluminador Anti Ox con 15% de vitamina C de Deliplus, que es un cosmético que vende Mercadona por 7 euros, en un envase de 30 ml, y que está consiguiendo convencer tanto a usuarios ocasionales como a quienes llevan años cuidando su piel. El motivo no es sólo el precio. Es, sobre todo, lo que ocurre tras varias semanas de uso continuado.

El sérum iluminador que triunfa en Mercadona

Este sérum iluminador está formulado alrededor de un activo clave: vitamina C al 15%, una concentración elevada dentro de la cosmética accesible. En este caso no se utiliza ácido ascórbico puro, sino derivados estables que permiten mantener la eficacia antioxidante sin resultar excesivamente irritantes para la mayoría de las pieles.

La fórmula se completa con otros ingredientes bien conocidos en dermatología cosmética, como ácido ferúlico, vitamina E, floretina y ácido hialurónico, una combinación pensada para proteger la piel del estrés oxidativo, mejorar la luminosidad y favorecer un tono más uniforme con el paso del tiempo. Con ello, no promete borrar arrugas de un día para otro, pero sí actúa sobre varios de los problemas que más envejecen visualmente la piel, como el aspecto apagado, la textura irregular y la falta de frescura.

Por qué muchas personas han reducido tratamientos estéticos

Uno de los comentarios más habituales entre quienes lo usan de forma constante es que la piel «se ve mejor sin maquillaje» o que «ya no necesita tanto extra». Esa percepción tiene una explicación lógica ya que la vitamina C, aplicada de forma diaria y en concentraciones adecuadas, estimula la síntesis de colágeno, mejora la luminosidad y ayuda a atenuar pequeñas manchas causadas por el sol o el paso del tiempo. Cuando estos efectos se mantienen en el tiempo, la piel gana calidad global, algo que antes muchas personas buscaban únicamente con peelings químicos, limpiezas profundas o tratamientos en clínica.

No significa que este sérum sustituya procedimientos médicos, pero sí que puede alargar el tiempo entre tratamientos, suavizar su necesidad o hacer que los resultados se mantengan mejor.

Textura, aplicación y sensaciones reales

Otro punto clave es la experiencia de uso. El sérum tiene una textura ligera, se extiende con facilidad y se absorbe rápido, sin dejar sensación pegajosa ni pesada. Esto permite integrarlo sin problemas en cualquier rutina, tanto de mañana como de noche, aunque la marca recomienda su uso antes de la crema habitual y siempre acompañado de fotoprotección diaria.

No está pensado sólo para pieles jóvenes. De hecho, muchas personas con piel madura destacan que aporta un efecto buena cara progresivo, sin brillos artificiales ni acabados siliconados en exceso.

Para quién es y para quién no

Según indica el propio envase, es apto para todo tipo de piel, aunque como ocurre con cualquier cosmético con vitamina C en alta concentración, conviene introducirlo poco a poco si la piel es sensible o reactiva.

No es el mejor aliado para quienes buscan un producto totalmente libre de perfume o aceites esenciales, ya que su fórmula incluye fragancia. Tampoco es un tratamiento despigmentante intensivo, sino un sérum de uso continuado que trabaja a medio y largo plazo.

Un precio que cambia las reglas del juego

Que un producto con esta composición se venda por 7 euros explica buena parte de su popularidad. Permite ser constante, reaplicar, repetir compra sin remordimientos y usar la cantidad adecuada sin miedo a gastarlo demasiado rápido. En un contexto en el que la cosmética de alta gama puede dispararse por encima de los 60 o 80 euros por un sérum similar, este Anti Ox de Deliplus ha abierto la puerta a una idea cada vez más aceptada: no siempre hace falta gastar más para cuidar bien la piel.

El efecto acumulativo, la verdadera clave

El auténtico secreto que tiene este sérum y que debes conocer antes de ir a por él, es que no se trata de un producto de impacto inmediato, sino de constancia. A partir de las primeras semanas, la piel se nota más uniforme, con mejor tono y una luminosidad más estable. Es ese cambio progresivo el que hace que notes que semana a semana vas teniendo mejor cara y que ya no sientes la misma necesidad de acudir a tratamientos externos con tanta frecuencia. En definitiva, el sérum iluminador Anti Ox con 15% de vitamina C de Deliplus no ha revolucionado la cosmética por prometer imposibles, sino por ofrecer resultados visibles, una fórmula bien planteada y un precio que permite cuidar la piel sin complicaciones.